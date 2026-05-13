5月13日は愛犬の日！「愛犬にしたいワンコ」ランキング発表、ドラマ界のスター犬たちが集結

5月13日の「愛犬の日」に合わせ、日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」が、ドラマファン垂涎の興味深いアンケート結果を発表した。

圧倒的人気を誇るシェパード犬「レックス」が首位独占

同チャンネルは、放送作品に登場する犬たちの中から「愛犬に迎え入れたいワンコ」を決定する投票キャンペーンを実施。視聴者2,200人による熱い1票が集まったランキングの結果、圧倒的な支持を集めた第1位から、ファンの心を癒やすセラピー犬まで、魅力溢れる名犬たちの顔ぶれが明らかになった。

第1位に輝いたのは、総得票数の約3分の1という驚異的な支持を集めた、『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』のレックスだ。

カナダの美しい港町を舞台に、刑事チャーリー・ハドソンの相棒として活躍するレックス。その愛くるしいビジュアルはもちろん、警察犬としての超優秀な能力に魅了される視聴者が続出した。「もし家族にいてくれたら、探し物を見つけてくれたり、家事も手伝ってくれるかもしれない」という、ドラマさながらの夢を抱かせる圧倒的な存在感が、首位獲得の決め手となった。

柴犬「豆助」や癒やしの「ケーテ」もランクイン

強豪ぞろいのシェパード軍団に割って入り、第2位に躍り出たのは、『豆助のニッポンっていいな。』の柴犬、豆助だ。コロコロとしたフォルムと、ぬいぐるみのような愛くるしさを振りまく豆助は、まさに日本人の理想を形にしたような存在として、多くの票を集めた。

続く第3位には、『レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事〜』のレックスがランクイン。さらに第5位にも『ロレンツォ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』のレックスが食い込み、同シリーズの歴史の深さと、“レックス”というブランドが持つレジェンド級の強さを見せつけた。

そして第4位には、『ドクター・ドッグ 心を救う最強の相棒』に登場するオーストラリアン・シェパードのケーテが登場。人の心に優しく寄り添うセラピー犬としての献身的な姿は、「傷ついた心を癒やしてほしい」と願う視聴者から多くの共感を得ている。

「レックス」シリーズの絶大な支持と、愛犬の日特別編成

今回の投票では、全6匹のレックスたちが総得票数の半分以上を占めるという驚きの結果となった。この圧倒的な人気に応え、アクションチャンネルでは5月13日の「愛犬の日」当日、午前10時から特別編成での一挙放送をスタートさせる。

注目は、チャンネル初放送となる『レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事〜』のシーズン5。元祖レックスが活躍するこの名作を含め、ランキングを賑わせたワンコたちが登場する人気作品が朝から晩まで網羅されている。愛犬家ならずとも、その健気で賢い姿に胸を打たれる1日となるだろう。

愛犬の日、特別編成ラインナップ

放送時間番組名登場ワンコ10:00レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事〜（シーズン5・第1〜3話）字幕版ジャーマン・シェパード（レックス）13:15ザ・トラベラーさすらい捜査官と未解決事件（第1話）字幕版ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア（エミ）14:55ロレンツォ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事（第2話）字幕版ジャーマン・シェパード（レックス）16:20豆助のニッポンっていいな。（第3話）柴犬（豆助）16:25マルコ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事シーズンゼロ（第1話）字幕版ジャーマン・シェパード（レックス）17:25＜レックス特別編＞アンドレアス＆レックス字幕版ジャーマン・シェパード（レックス）19:15豆助のニッポンっていいな。（第9話）柴犬（豆助）19:20シカゴ・ファイア（シーズン10・第9話）字幕版ダルメシアン（チューズデー）20:10ドクター・ドッグ心を救う最強の相棒（第1話）字幕版ジャーマン・シェパード（ケーテ）21:55豆助のニッポンっていいな。（シーズン2・第3話）柴犬（豆助）22:00ダヴィデ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事（シーズン2・第12話）字幕版ジャーマン・シェパード（レックス）23:00WAPO：ベルリン水上警察（第1話）字幕版 ★特別先行放送パーソン・ラッセル・テリア：ミックス（シュトゥレ）00:00ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事（シーズン4・第13話）字幕版ジャーマン・シェパード（レックス）

（海外ドラマNAVI）

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