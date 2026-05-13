「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、この春からの“挑戦”・夢を叶える秘訣語る「みんなに伝える必要はなくても」 【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈（ながはま・ひな）が、北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（5月17日開催＠札幌コンベンションセンター）のフィッティング会場にて、モデルプレスのインタビューに応じ、この春始めたことや札幌の思い出、夢を叶える秘訣について語った。
【写真】「今日好き」話題の美女、美脚スラリのショートパンツ姿
― この春始めたことはありますか？
もともとはスウェットなどラフなお洋服を着ることが多かったんですが、この春からはスカートやフリルのついたものなど、いろいろなテイストのファッションに挑戦するようになりました。最近もお花柄のかわいいロングスカートを買ったので、これからたくさん着たいなと思っています！
― 今回サツコレ／札幌でやりたいことはありますか？
前回出演させていただいたときは、ケータリングで北海道名物をたくさんいただいたんですが、外でご飯を食べる機会があまりなかったんです。なので今回は、札幌の美味しいお店にも行ってみたいと思っています。
― 特に食べたいものはなんですか？
いくらです！お魚が好きなので、いくらやとびっこなど、海鮮をたくさん食べたいと思っています。
― 夢を叶える秘訣（夢を叶えるために必要だと思うこと）を教えてください。
自分の夢ややりたいことがあるなら、まずは大切な人に話してみることだと思います。みんなに伝える必要はなくても、誰かに想いを共有して、一緒に進んでいくことが大事ですし、それが夢を叶える力になると思います。
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、とうあ、希空、MINAMI、FRUITS ZIPPER櫻井優衣、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）らが出演する。（modelpress編集部）
生年月日：2008年6月19日
出身地：東京都
身長：160cm
趣味：裁縫、メイク、ダンス
特技：マシュマロをたくさん口に入れること
【Not Sponsored 記事】
◆長浜広奈、この春始めたことは？
― この春始めたことはありますか？
もともとはスウェットなどラフなお洋服を着ることが多かったんですが、この春からはスカートやフリルのついたものなど、いろいろなテイストのファッションに挑戦するようになりました。最近もお花柄のかわいいロングスカートを買ったので、これからたくさん着たいなと思っています！
― 今回サツコレ／札幌でやりたいことはありますか？
前回出演させていただいたときは、ケータリングで北海道名物をたくさんいただいたんですが、外でご飯を食べる機会があまりなかったんです。なので今回は、札幌の美味しいお店にも行ってみたいと思っています。
― 特に食べたいものはなんですか？
いくらです！お魚が好きなので、いくらやとびっこなど、海鮮をたくさん食べたいと思っています。
◆長浜広奈の夢を叶える秘訣
― 夢を叶える秘訣（夢を叶えるために必要だと思うこと）を教えてください。
自分の夢ややりたいことがあるなら、まずは大切な人に話してみることだと思います。みんなに伝える必要はなくても、誰かに想いを共有して、一緒に進んでいくことが大事ですし、それが夢を叶える力になると思います。
◆「サツコレ2026SS」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、とうあ、希空、MINAMI、FRUITS ZIPPER櫻井優衣、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）らが出演する。（modelpress編集部）
◆長浜広奈（ながはま・ひな）プロフィール
生年月日：2008年6月19日
出身地：東京都
身長：160cm
趣味：裁縫、メイク、ダンス
特技：マシュマロをたくさん口に入れること
【Not Sponsored 記事】