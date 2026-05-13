日本マイクロが２６年１２月期上期業績予想を上方修正 日本マイクロが２６年１２月期上期業績予想を上方修正

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日本マイクロニクス<6871.T>がこの日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を４３９億円から４５７億円（前年同期比３８．０％増）へ、営業利益を１２３億円から１２９億円（同７０．４％増）へ、純利益を８２億円から９２億円（同９２．７％増）へ上方修正した。



主にメモリー向けプローブカードの生産能力拡大により、ＤＲＡＭ向け製品が好調に推移していることが要因としている。また、第３四半期もメモリー向けプローブカードの高水準の需要が継続することに加えて、生産能力増強の効果により、売上高・利益ともに堅調に推移すると見込んでおり、第３四半期累計（１～９月）業績予想を売上高７１６億円（前年同期比４２．０％増）、営業利益２１９億円（同９３．８％増）、純利益１５２億円（同２．１倍）とした。



なお、同時に発表した第１四半期（１～３月）決算は、売上高２０９億４５００万円（同４８．３％増）、営業利益５６億４７００万円（同９７．６％増）、純利益４３億９２００万円（同２．６倍）だった。



出所：MINKABU PRESS