盗んだ車で無免許運転、小学生を現行犯逮捕　小学校周辺で「子どもが運転」と通報、衝突事故も【韓国】

韓国で車を盗んで無免許運転をし、事故まで起こした疑いのある小学生が警察に検挙され、取り調べを受けている。

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天安東南（チョナン・トンナム）警察署は、特殊窃盗および道路交通法違反（無免許運転）などの容疑で小学生を逮捕し、取り調べをしていることを5月13日に明らかにした。

小学生は同日午前7時20分ごろ、忠清南道（チュンチョンナムド）天安市東南区のあるマンションの地下駐車場で車両を盗み、無免許運転をした疑いがある。

警察によると、「車を盗まれた」という内容の112番通報が受理された後、ある小学校の付近で「小学生が車を運転して辺りを走り回っている」といった内容の通報が寄せられた。

これを受けて警察は該当の車両を追跡し、小学生を現行犯逮捕した。現在は、共犯とみられる同年代の2人の行方を追っている。

警察は、小学生らが鍵のかかっていない車のドアを開けて乗り込み、エンジンをかけて車を走らせ逃走したとみている。逃走の過程で施設に衝突する事故が発生したものの、幸い人命被害はなかったという。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

警察は共犯者の検挙に向けて追跡を続ける一方、逮捕した小学生に対して具体的な犯行の経緯などを調査する方針だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）