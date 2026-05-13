株式会社マウスコンピューターは、ECサイトで5月13日（水）より「初夏のパソコンセール」を開催する。期間は6月3日（水）まで。

クリエイターPCブランド「DAIV」からは、7モデルのデスクトップPCがエントリーしている。6万円OFF、7万円OFFの製品も見受けられる。

キャンペーン名

初夏のパソコンセール

キャンペーン期間

期間：2026年5月13日（水）11時00分～6月3日（水）10時59分

対象製品の例

DAIV KM-I7G6A（NVIDIA Studio 認定PC）

384,800円→364,800円（2万円OFF）

DAIV KM-I7G70

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（8GB） メモリ標準容量：16GB（8GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）

469,800円→459,800円（1万円OFF）

DAIV KM-A7A6X

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700F グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4）

387,800円→357,800円（3万円OFF）

DAIV KM-A7A70

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ グラフィックス：AMD RADEON RX 9060 XT（16 GB） メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）

449,900円→429,900円（2万円OFF）

DAIV FX-I5G6A（NVIDIA Studio 認定PC）

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ グラフィックス：AMD RADEON RX 9070 メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4）

439,800円→399,800円（4万円OFF）

DAIV FX-I7G80（NVIDIA Studio 認定PC）

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（8GB） メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）

629,800円→569,800円（6万円OFF）

DAIV FM-A7G90

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080 メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）

1,109,900円→1,039,900円（7万円OFF）

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 メモリ標準容量：64GB（32GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）