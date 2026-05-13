ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」を開催！

2026年6月5日より、週末10日間限定での開催です。

夜空のもと、芝生の上で名作映画にゆったりと浸る特別体験が楽しめます。

パークの25年を振り返り、エンターテイメントの魅力を再発見できるイベントとなっています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」

開催期間：2026年6月5日(金)〜6月28日(日) の週末10日間、限定日開催

開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか

※日により異なります。

※1日1作品上映。

※上映作品は日本語吹替え版となります。

開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク (屋外開催)

参加方法：入退場自由(観覧無料)

※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合があります。

※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合があります。

※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する「Discover USJ」。

25周年のテーマ「Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）」に込めた二つの思いのうちのひとつです。

そのイベントの一環として、すべての映画ファンにおくる、アニバーサリー・イヤーならではの「シネマナイト」が開催されます。

初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で大好きな映画を鑑賞できるイベントです。

開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、「E.T.」などがラインナップされています。

さらに「ジュラシック・パーク」、「ジョーズ」、「ウォーターワールド」など、パークにまつわる世界的大人気映画を鑑賞できます。

週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック気分で楽しめます。

日中はショーやライドのアトラクションで映画のリアル体験に熱狂し、夜は作品鑑賞で物語の世界にどっぷりと浸れます。

あらためてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を再発見できる時間を過ごせます。

パークでしか味わえない大迫力の屋外スクリーンで映画を鑑賞する、特別で贅沢なスペシャル・イベントです☆

上映作品一覧

日程開始時間上映作品2026年6月5日(金)17:30ジョーズ2026年6月6日(土)18:30ウィキッドふたりの魔女2026年6月7日(日)18:30ジュラシック・パーク2026年6月13日(土)18:30ブルース・ブラザーズ2026年6月14日(日)18:00バックドラフト2026年6月19日(金)18:00ウォーターワールド2026年6月21日(日)18:00バック・トゥ・ザ・フューチャー2026年6月26日(金)17:30E.T.2026年6月27日(土)18:30ジュラシック・ワールド2026年6月28日(日)18:30ミニオンズ

25周年限定フード情報

ポップコーンやチュリトスなどの食べ歩きフードを手に映画を鑑賞できるよう、一部カートの営業時間を延長します。

グラマシーパーク横ポップコーンカートと「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」前フードカートが対象です。

グラマシーパークの会場周辺には、ドリンクワゴンも登場。

映画とピクニック、どちらも楽しめるフードがラインナップされます。

グッズカートの出店も予定されています。

※フードおよびグッズカート、ドリンクワゴンは、雨天などやむを得ない事情で販売を見合わせる場合があります。

キャラメルポップコーン!? チュリトス

販売場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート

映画鑑賞のお供にぴったりなチュリトス。

たっぷりのポップコーンがデザインされた、インパクト抜群の見た目となっています。

25周年限定のカラフルでポップな専用パッケージに入って提供されます。

ターキーレッグ!? まん

パークでの食べ歩きの定番「ターキーレッグ」をモチーフにした中華まんです。

「25th」の文字が刻印されたユニークな一品。

パークのアイコンが散りばめられた緑色の専用パッケージで提供されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年「Discover U!!!」グッズ・メニューまとめ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年「Discover U!!!」グッズ・メニューまとめ 続きを見る

オリジナルステッカー プレゼント

ドリンクワゴンとグッズカートで商品購入時に年間パスを提示すると、このイベント限定のオリジナルステッカーがプレゼントされます。

名作映画のタイトルロゴがフィルムのようにデザインされた特別なステッカーです。

特別な6月の週末の夜をさらに楽しめるグッズとなっています。

大好きな映画を芝生の上でピクニック気分で鑑賞できる、パーク初の特別なイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」の紹介でした。

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