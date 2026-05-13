11日、歌手・俳優の吉川晃司さんの公式HPにて、吉川さんが緊急手術を受けたことにより一部公演の開催を延期することを、所属事務所が発表しました。

【写真を見る】【吉川晃司】左目の緊急手術＆公演の延期を報告 「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため」





公式HPで、「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました」と左目の手術を受けたことを報告。

続けて、「一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」

と伝え、緊急手術になった理由を公表しました。





そして、「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」と、今月16日に開催を予定していた、「『SGCホール有明オープニングシリーズ』OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents K2 Member’s Night（SGC HALL ARIAKE）」と、30日に開催予定の「KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher & Higher Tour（市川市文化会館 大ホール）」の開催延期を報告し、「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます」と、ファンの皆さんへのメッセージを綴りました。





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延期のお知らせ（K2:5/16有明公演、Tour:5/30市川公演）

「SGCホール有明オープニングシリーズ」OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents

K2 Member’s Night 2026 (SGC HALL ARIAKE)

および

KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher & Higher Tour 市川公演(市川市文化会館)

延期のお知らせ



いつも吉川晃司を応援いただきありがとうございます。

吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。

一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました。

手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします。

楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解いただけますようお願いいたします。



[延期公演]

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5月16日(土)

「SGCホール有明オープニングシリーズ」

OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents K2 Member’s Night

(SGC HALL ARIAKE)



振替公演を調整しております。

詳細が決まり次第ご案内させていただきます。

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5月30日(土)

KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher & Higher Tour

(市川市文化会館 大ホール)





2026年8月20日(木) 18:00開場/18:30開演

（振替前）16:15開場 17:00開演

※時間変更にご注意ください。



ご購入いただきましたチケットは、振替公演日にそのまま有効となります。

チケットの払戻につきましては、近日中に詳細をお知らせいたします。

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2026年5月11日

株式会社アクセルミュージックエンターテイメント



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【担当：芸能情報ステーション】