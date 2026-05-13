この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】鶏むね肉で節約晩ご飯！仕事終わりに食べたい3日間の晩ご飯」と題した動画を公開しました。動画では、お財布に優しくヘルシーな「鶏むね肉」を主役にした、3日分の晩ご飯レシピを紹介しています。

1日目は、ごまの風味と和風の味付けが食欲をそそる「鶏むね肉の胡麻和え定食」。2日目は、味噌とコチュジャンのコクにチーズがとろける「チーズタッカルビ定食」。そして3日目は、キャベツの甘みと鶏の旨みが溶け合う「うま塩煮定食」と、飽きのこない多彩なメニューが続きます。

調理の最大のポイントは、鶏むね肉特有のパサつきを防ぐための工夫です。動画内では、肉に片栗粉をまぶすこと、そして「水分多めで調理」することの2点を意識したと解説。「3日間とも凄くしっとり仕上がったので もしかしたらこの2点がしっとり仕上げたい場合のポイントなのかも？」と、その出来栄えに太鼓判を押しました。

どの定食も即席のお味噌汁を添えて、1食あたりの合計金額は驚きの300円台。仕事終わりでも手軽に作れて、お腹も心も満たされる大満足の仕上がりとなっています。

毎日の献立選びや食費の節約に悩む方に、ぴったりのアイデアが詰まった動画です。今夜の晩ご飯に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

今回は動画内で紹介された「鶏むね肉の胡麻和え定食」のレシピをご紹介します。

【鶏むね肉の胡麻和えレシピ】
［材料］
・鶏むね肉 1/2枚
・片栗粉 適量
サラダ油 適量
＜ネギ入り合わせ調味料
・長ネギ（青い部分） 適量
・醤油 適量
・すりごま 適量
生姜（チューブ） 適量
・ほんだし 適量
・水 適量

［作り方］
1. 長ネギの青い部分を斜め切りにする。
2. ボウルに長ネギと＜ネギ入り合わせ調味料＞の材料を全て入れ、混ぜ合わせておく。
3. 鶏むね肉を半分にして、斜めにそぎ切りにする。
4. フライパンの中で鶏むね肉に片栗粉をしっかりまぶし、広げて並べる。
5. サラダ油を回しかけ、火にかける。
6. 片面が焼けたら裏返し、(2)のネギ入り合わせ調味料を投入する。
7. 全体を混ぜ合わせ、ある程度水分が飛んだら完成。

YouTubeの動画内容

00:08

1日目：鶏むね肉の胡麻和え定食
04:14

2日目：チーズタッカルビ定食
07:22

3日目：うま塩煮定食
10:03

パサパサしない！鶏むね肉をしっとり仕上げるコツ

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