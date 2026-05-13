しゅんの節約生活が伝授！「米が進む」パサつかない鶏むね肉の晩ご飯3デイズ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】鶏むね肉で節約晩ご飯！仕事終わりに食べたい3日間の晩ご飯」と題した動画を公開しました。動画では、お財布に優しくヘルシーな「鶏むね肉」を主役にした、3日分の晩ご飯レシピを紹介しています。
1日目は、ごまの風味と和風の味付けが食欲をそそる「鶏むね肉の胡麻和え定食」。2日目は、味噌とコチュジャンのコクにチーズがとろける「チーズタッカルビ定食」。そして3日目は、キャベツの甘みと鶏の旨みが溶け合う「うま塩煮定食」と、飽きのこない多彩なメニューが続きます。
調理の最大のポイントは、鶏むね肉特有のパサつきを防ぐための工夫です。動画内では、肉に片栗粉をまぶすこと、そして「水分多めで調理」することの2点を意識したと解説。「3日間とも凄くしっとり仕上がったので もしかしたらこの2点がしっとり仕上げたい場合のポイントなのかも？」と、その出来栄えに太鼓判を押しました。
どの定食も即席のお味噌汁を添えて、1食あたりの合計金額は驚きの300円台。仕事終わりでも手軽に作れて、お腹も心も満たされる大満足の仕上がりとなっています。
毎日の献立選びや食費の節約に悩む方に、ぴったりのアイデアが詰まった動画です。今夜の晩ご飯に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
今回は動画内で紹介された「鶏むね肉の胡麻和え定食」のレシピをご紹介します。
【鶏むね肉の胡麻和えレシピ】
［材料］
・鶏むね肉 1/2枚
・片栗粉 適量
・サラダ油 適量
＜ネギ入り合わせ調味料＞
・長ネギ（青い部分） 適量
・醤油 適量
・すりごま 適量
・生姜（チューブ） 適量
・ほんだし 適量
・水 適量
［作り方］
1. 長ネギの青い部分を斜め切りにする。
2. ボウルに長ネギと＜ネギ入り合わせ調味料＞の材料を全て入れ、混ぜ合わせておく。
3. 鶏むね肉を半分にして、斜めにそぎ切りにする。
4. フライパンの中で鶏むね肉に片栗粉をしっかりまぶし、広げて並べる。
5. サラダ油を回しかけ、火にかける。
6. 片面が焼けたら裏返し、(2)のネギ入り合わせ調味料を投入する。
7. 全体を混ぜ合わせ、ある程度水分が飛んだら完成。
1日目は、ごまの風味と和風の味付けが食欲をそそる「鶏むね肉の胡麻和え定食」。2日目は、味噌とコチュジャンのコクにチーズがとろける「チーズタッカルビ定食」。そして3日目は、キャベツの甘みと鶏の旨みが溶け合う「うま塩煮定食」と、飽きのこない多彩なメニューが続きます。
調理の最大のポイントは、鶏むね肉特有のパサつきを防ぐための工夫です。動画内では、肉に片栗粉をまぶすこと、そして「水分多めで調理」することの2点を意識したと解説。「3日間とも凄くしっとり仕上がったので もしかしたらこの2点がしっとり仕上げたい場合のポイントなのかも？」と、その出来栄えに太鼓判を押しました。
どの定食も即席のお味噌汁を添えて、1食あたりの合計金額は驚きの300円台。仕事終わりでも手軽に作れて、お腹も心も満たされる大満足の仕上がりとなっています。
毎日の献立選びや食費の節約に悩む方に、ぴったりのアイデアが詰まった動画です。今夜の晩ご飯に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
今回は動画内で紹介された「鶏むね肉の胡麻和え定食」のレシピをご紹介します。
【鶏むね肉の胡麻和えレシピ】
［材料］
・鶏むね肉 1/2枚
・片栗粉 適量
・サラダ油 適量
＜ネギ入り合わせ調味料＞
・長ネギ（青い部分） 適量
・醤油 適量
・すりごま 適量
・生姜（チューブ） 適量
・ほんだし 適量
・水 適量
［作り方］
1. 長ネギの青い部分を斜め切りにする。
2. ボウルに長ネギと＜ネギ入り合わせ調味料＞の材料を全て入れ、混ぜ合わせておく。
3. 鶏むね肉を半分にして、斜めにそぎ切りにする。
4. フライパンの中で鶏むね肉に片栗粉をしっかりまぶし、広げて並べる。
5. サラダ油を回しかけ、火にかける。
6. 片面が焼けたら裏返し、(2)のネギ入り合わせ調味料を投入する。
7. 全体を混ぜ合わせ、ある程度水分が飛んだら完成。
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