豪州トップスプリンター受難...引退ピンチ！　海岸で運動中にまさかの出来事が...動物病院へ搬送される事態に　

オーストラリアのトップスプリンターのレディオブキャメロット（牝４歳、豪州・Ｇウォーターハウス＆Ａボット厩舎、父リトゥンタイクーン＝年齢表記は豪州のもの）が５月１２日、海岸での運動中にエイに刺されて負傷し、動物病院に搬送されて経過観察を受けていることが分かった。

馬主のゴーブラッドストックオーストラリアがインスタグラムで、詳細について発表している。広報担当は「チーム一同、大変残念な事態となりました」とコメントしている。

今週末の１６日にドゥームベン１００００・豪州Ｇ１の出走を予定しており、その後、英国のロイヤルアスコット開催への遠征を視野に入れていた。英国ではキングチャールズ３世Ｓ、クイーンエリザベス２世ジュビリーＳの２レースに登録していたが、今後の出走は全てキャンセルとなり、白紙となった。

同馬はこれまで１３戦２勝。２０２４年のゴールデンスリッパーＳでＧ１初制覇をし、約６００万豪ドルを稼いできた。２４年には豪州の超高額賞金レースのジ・エベレストにレイチェル・キング騎手＝英国出身・豪州拠点＝とのコンビで出走し、４着だった。今年に入ってＧ１で２、３着など好勝負をしてきたが、思わぬアクシデントで戦線離脱となった。

馬主のＳＮＳには「彼女の将来に関する決定は、適切な時期に行われる予定です。優れた血統とＧ１レースでの実績を鑑みれば、彼女は依然として非常に有望な馬です」との引退、繁殖入りをほのめかすようなコメントもあり、今後に注目が集まる。