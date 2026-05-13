さまざまな噂が飛び交うなか、いったい「どんな姿」で登場するのか

一時期は会社の存続も危ぶまれるほどの経営難に陥った三菱自動車工業（以下、三菱）ですが、近年はもともと自社が得意としていたSUVを中心としたラインナップがユーザーの心を掴み、ロングセラーモデルの「デリカD：5」や軽スーパーハイトワゴンの「デリカミニ」のヒットなどによって、その存在感を再び高めています。

そんな三菱の往年のファンが復活を心待ちにしているモデルといえば、やはり「パジェロ」でしょう。

【画像】これがまもなく復活の新型“本格”四輪駆動車「パジェロ」の姿!? 画像で見る（30枚以上）

長らく「ジープ」を製造・販売していた三菱が、そのノウハウを投入して1982年にリリースしたのが初代パジェロであり、その後2021年まで、4世代にわたり三菱を代表するモデルとしてラインナップされてきました。

その高い走破性はどの世代でも評価が高く、世界一過酷なラリーとも評されたダカールラリーには初代モデルから参戦し続け、総合優勝12回という圧倒的な数字もその性能を裏付けるものとして語り継がれているのです。

製造終了後も根強い復活を求める声が挙がり続けていたパジェロですが、ここへきて“2026年度中に本格クロスカントリーSUVモデルを発売する”という発言が「東京オートサロン2026」や「オートモビルカウンシル2026」の檀上で行われています。

またオートモビルカウンシル2026の三菱ブースでは、歴代パジェロを含む車両を展示したり、ブースの壁に次期型を想起させるヘッドライトのシルエットを表示するなど、その”匂わせ“ぶりが加速していました。

ここで登場が予告されている本格クロスカントリーSUVというのは、次期パジェロであることはほぼ確定と考えられます。

オートモビルカウンシルの会場に記されたヘッドライトの形状以外、クルマに関する公式な情報は発表されていません。

ただ“本格クロスカントリーSUV”と銘打つからには、過去のパジェロがそうだったように、本格的なラダーフレームを採用し、信頼性の高い4WDシステムを搭載してくることは間違いないといえるでしょう。

一説にはクロスオーバーPHEV「アウトランダー」のプラットホームを用いるというウワサや、アライアンスを組む日産の次期「ローグ／エクストレイル」の兄弟車となるというウワサもありました。

ただ、これらは一般的なモノコックボディを採用しているため、本格クロスカントリーSUVとしては物足りないものとなる可能性が高いと考えられます。

いっぽう、日産が海外で販売しており、2027年には国内導入も始まる最新の本格クロカン四駆「パトロール」の兄弟車となるという説も聞かれます。

しかしこちらも、すでに海外などで撮影されているテストカーの写真を見る限り、ボディサイズがパトロールよりもコンパクトに見えるので、この説も違うとみられます。

とはいえ、新型パジェロのために新規でラダーフレームなどを開発するのは、現実的ではないとも思えます。

したがって、ピックアップトラック「トライトン」に採用された最新のラダーフレームをベースに、三菱のフラッグシップクロスカントリーSUVに相応しい乗り味や性能を兼ね備えた仕様として登場するのではないかという説が有力となっています。

いずれにしても2026年内の発売ということであれば、近いうちに正式発表がなされることは間違いないでしょう。

その時を期待して待ちたいところです。