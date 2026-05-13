

記事のポイント

GoogleはAI Maxを拡張し、ショッピングや旅行領域まで広告適用範囲を広げた。

検索広告はキーワードから意図モデリングへ移行し、自然言語クエリへの対応が進んでいる。

広告運用はプロンプトベースへ進化し、マーケターの役割は上流設計へシフトしている。



インターネットのエージェント時代はすでに本格的に進行しており、それと並行して「いかに収益化するか」という問い、すなわちAI広告戦争も同時進行している。

AI Maxの3つの主要アップデート

キーワードから意図モデリングへの転換

プロンプト型へ向かう広告ワークフロー

Performance Maxとの違いと今後の方向性

OpenAIがChatGPTで進める広告のパイロット施策が、最近のニューズで大きく取り上げられている。とはいえ、依然として広告業界で最大手の企業である Google もまた、自社の提供サービスを進化させている。Googleは、AI Max広告製品の適用範囲を広げ、検索だけてなくショッピングと旅行領域にまで拡張するとともに、広告主が自動化をより制御しやすくするための新たなコントロール機能も導入している。4月下旬に発表されたこのアップデートはおなじみの方向性を示している。すなわち、AI主導の実行が一段と進み、マーケターはプラットフォームを手動で操作するのではなく、入力情報を与えることでそれを動かすという形だ。なお、Googleの親会社であるアルファベット（Alphabet）が第1四半期の売上高1100億ドル（約16兆5000億円）、前年比22％増を計上したそのわずか1日後に明らかにされた知っておくべきことは以下のとおりだ。Googleは、3つの主要なアップデートによってAI Maxを自社の中核的な広告スタックへとさらに深く組み込みつつある。ショッピングと旅行への拡張：AI Maxは現在、ショッピングキャンペーンや旅行向けフォーマットにも対応し、それまで断片化していたキャンペーンタイプを単一のインターフェースに統合する。リテール事業者向けには、マーチャントセンター（Merchant Center）のフィードを活用し、より複雑で会話的なクエリ（商品ピンポイントの意図ではなく、発見段階の検索のようなもの）に広告をマッチングさせる。AI概要：広告主はキーワードリストを手動で管理するかわりに、メッセージング、ターゲティング、オーディエンスの制約を記述することでキャンペーンを誘導できる、自然言語による「コントロールプレーン（制御層）」。最終的なURL展開とテキストによる免責事項：AIがクエリごとにもっとも関連性の高いランディングページを選択する一方、新たな免責事項のコントロール機能によって規制業界におけるコンプライアンス遵守を担保する。AI Maxは事実上、キーワードやランディングページといった従来のキャンペーン入力から離れ、それらを意図モデリングに置き換えている。検索・コマースグローバル広告ソリューション担当バイスプレジデント（Vice President）のブレンドン・クレイハム氏が指摘するように、このシステムは、手動でマッピングするのがますます難しくなっている「より長く、より高度な」自然言語クエリを処理できるよう設計されている。これはより広範な変化を映し出している。検索はもはやキーワードマッチングの作業ではなく、ユーザーの意図を確率的に解釈する行為になっているのだ。そして今回のAI Maxのアップデートで、Googleはそれを実用化することをめざしている。同社の幹部らが「アパーチャー（aperture：絞り）」と呼ぶ範囲を拡大することによって、この構想を具体化しようとしている。つまり、より広いクエリ群にまたがって広告を表示しつつ、単にクリック数のためにキャンペーンを最適化するのではなく、ライフタイムバリューといったより高い価値の成果に向けて最適化を行うのだ。広告主にとって、これはキャンペーン管理を上流工程へとシフトさせる動きだ。つまり、彼らの役割は、キャンペーン実行の設定（キーワードの決定、入札戦略や掲載場所の戦略の算出など）から、AI Maxプラットフォームへと役割がシフトするということだ。AI Maxプラットフォームが、目的、データシグナル、クリエイティブの制約、オーディエンスの意図といった、より高次のインプットを定義することを求めてくる。そして、AIシステムがそれらをリアルタイムの購買決定へと変換するのだ。GoogleはAI Maxをあくまで「オプション」として位置づけることに慎重で、クレイハム氏はそれを手動コントロールの代替ではなく「ステアリング（操舵）」ツールだと位置づけている。同社の幹部らは、キャンペーン担当者が依然として自分たちで選択できる選択肢があることを強調したがっている。しかし、進む方向はすでにはっきりしている。特に「AI Brief」機能は、広告主のワークフローの再定義を示唆している。かつてはキーワードリストや除外リスト、そのほかのコントロールを構築するための手間がかかるプロセスだったものが、いまやマーケターが意図を説明し、ガイドラインを設定するプロンプトベースのシステムへと変わっている。それはメディアバイイングというよりも、プロンプトエンジニアリングに近く見えはじめている。同時にGoogleは、コントロールと透明性をめぐる広告主の長年の懸念への対応も試みている。メッセージングのガイドライン、マッチング制約、免責事項といった機能は、ブランド、特に規制対象業界のブランドに対して、自動化がコンプライアンス要件を上書きすることはないと安心させるために設計されている。AI Maxは、Performance Maxのような既存プロダクトと並存しているが、両者の違いは、根本的に異なる機能というよりも、コントロールの度合いの違いにあるという要素がますます強まっている。Performance Maxは引き続き、完全に自動化されたクロスチャネル型の選択肢のままだ。対するAI Maxは、中間的な位置づけにある。基盤となるAIは同じだが、検索やショッピングといった、より制約された環境内で適用される。これはGoogleの広告戦略における重要な矛盾を反映している。つまり、可能な限り自動化を推進しつつ、広告キャンペーンマネージャーが抱く可能性のある仲介業者排除への懸念を払拭するために、十分な柔軟性を提供するという矛盾だ。そこには、広告の実施方法における緩やかな変化を反映している。Googleの幹部らは、ユーザーの習慣の変化にキャンペーンを合わせていくことの難しさを強調している。Digidayに別途語ったAIマーケティングスタートアップ、エピマインズ（Epiminds）の創業者で、元Google幹部のイライアス・マルム氏は、この傾向は今後も続くと予想していると述べ、「レスポンシブ検索広告」のような新しいフォーマットの導入も挙げている。同氏はさらに、「固定の広告を持つのではなく、テキストアセットを提供すれば、システムが最適なパフォーマンスのためにそれらを組み合わせてくれるようになる」と続けた。［原文：The Rundown: Google expands AI Max as automation shifts upstream］Ronan Shields, Sara Guaglione（翻訳、編集：藏西隆介）Image via Google /YouTube