「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月12日の第1試合でBEAST Xの「ミス・パーフェクト」東城りお（連盟）が、装飾をしないからこそ際立つ究極の美貌を携えて試合会場に現れた。

【映像】美女雀士・東城、サラサラなストレートヘアにスラリと伸びた美脚

愛らしいえくぼが印象的な表情と、グラビアでも絶賛される抜群のスレンダーボディで高い人気を誇る東城。彼女の代名詞でもある艶やかなロングヘアは、この日、編み込みなどのアレンジを一切加えない潔いストレートに。歩くたびに美しくなびくその髪は、本来の魅力をより一層引き立てていた。

入場シーンでその姿が映し出されると、視聴者からは「はい美人」「はいかわいい」と即座に降参気味のコメントが続出。ファイナル佳境の重圧を跳ね除けるような凛とした佇まいに「気合い入ってんな」「ビジュアルも圧勝やん」と、その勝負気配を感じ取るファンも多かった。

また、ユニフォームからすらりと伸びるスタイルに「りおぱら脚細え」と驚きの声も。無駄な飾りを排除し、真っ向から勝利を掴みにいこうとする東城の姿は、まさにファイナルの舞台に相応しい美しき闘士そのものだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

