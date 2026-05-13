最強モデル登場

トヨタのオーストラリア法人は2026年5月5日、新型フラッグシップSUV「ランドクルーザー300パフォーマンスハイブリッド」の価格を発表しました。

ランドクルーザーは、1951年に登場した「トヨタ・ジープBJ」をルーツとする本格クロスカントリー車です。

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「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」を開発理念に掲げ、過酷な環境でも信頼性を発揮するモデルとして進化を続けてきました。トヨタの信頼性を象徴する存在として、世界各地で支持を集めています。

現行の300シリーズは2021年に登場しました。オーストラリア市場で展開されているパワーユニットはこれまで3.3リッターV型6気筒ディーゼルエンジン（最高出力309馬力、最大トルク700Nｍ）でしたが、近日新たに導入されるのがパフォーマンスハイブリッドです。

パフォーマンスハイブリッドは、3.5リッターV型6気筒ガソリンエンジンと10速ATの間に、クラッチ付きのモータージェネレーターを組み込んだパラレルハイブリッドシステムを採用します。

最高出力は464馬力、最大トルクは790Nｍ。燃費は10km／L。ランドクルーザー史上最もパワフルでありながら、新世代にふさわしい燃費性能を実現しています。

また、ステアリング機構を電動（ディーゼル車は油圧）としたほか、電化製品への電力供給（200V／1500W）も可能となっています。

グレードはラグジュアリー仕様として「サハラZX」、スポーティ仕様として「GRスポーツ」の2種類を設定します。ボディサイズは全長5015mm（GRスポーツは4995mm）×全幅1980mm（GRスポーツは1990mm）×全高1955mm、ホイールベース2850mm。

価格はサハラZXが15万6810豪ドル（約1750万円 ※2026年5月上旬時点）、GRスポーツが15万6060豪ドル（約1720万円）です。

同社の副社長は次のように述べています。「トヨタは20年以上にわたり、ハイブリッド技術の開発において先駆的な役割を果たしてきました。ランドクルーザー300に搭載される新型ハイパフォーマンスハイブリッドは、その役割をさらに新たなレベルへと引き上げます」

「『カムリ』や『RAV4』などに搭載されている効率重視型ハイブリッドとは異なり、オフロードアドベンチャーやボートなどの重い荷物の牽引など、あらゆる場面で性能向上を図ることを目的としています」

長い歴史を持つランドクルーザーに加わるパフォーマンスハイブリッドは、電動化と高性能を融合したフラッグシップとして、オーストラリア市場における存在感をさらに高めていくことになりそうです。