【きょうから】タリーズ史上初「チョコミントシェイク」＆「クッキー＆クリームシェイク」 “アイスクリーム”モチーフのドリンク2種登場
タリーズコーヒーから、初めてアイスクリームをモチーフとした新商品「チョコミントシェイク」「クッキー＆クリームシェイク」が13日より季節限定で登場する。アイスクリームで熱狂的な人気を誇る“チョコミント”に、タリーズが初挑戦。あわせて、ミントやクッキーを増量した“もっと！”シリーズも展開し、チョコミント好きからスイーツ好きまで楽しめるラインアップとなっている。
【画像】爽快感マシマシ「もっと！チョコミントシェイク」
今回の新作は、気温が上昇するこれからの季節に向け、“爽快感”をテーマに開発した商品。アイスクリームで人気のフレーバーをドリンクとして表現し、スイーツ感覚で楽しめる1杯に仕上げた。
「チョコミントシェイク」は、爽やかなミントの香りと清涼感に、ほどよい甘さを加えたドリンク。ミント風味のシェイクにクーベルチュールチョコを合わせ、食感と味わいのアクセントをプラスした。チョコミント好きはもちろん、これまで苦手意識があった人でも飲みやすいよう、爽快感と甘さのバランスにこだわったという。
一方、「クッキー＆クリームシェイク」は、クリーミーなミルクシェイクにココアクッキーのザクザクとした食感を加えた。アイスクリームのようななめらかな甘さと、ほろ苦いココアクッキーの風味が重なり、リッチな味わいを楽しめる。
また、同日からは夏季向けドリンク「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」も販売する。ホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせたフルーツティーで、華やかな香りと爽やかな酸味が特徴。暑い時期にぴったりのすっきりとした味わいに仕上げた。
■商品概要 価格はすべて税込
・「チョコミントシェイク」Tallのみ／750円
・「クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／750円
・「もっと！チョコミントシェイク」Tallのみ／790円
ミント感をアップした増量版。より爽快な味わいが特徴。
・「もっと！クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／790円
クッキーを増量し、ザクザク食感をさらに楽しめる仕様。
・「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」
Tall／585円、Grande／645円
ホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせたフルーツティー。
【画像】爽快感マシマシ「もっと！チョコミントシェイク」
今回の新作は、気温が上昇するこれからの季節に向け、“爽快感”をテーマに開発した商品。アイスクリームで人気のフレーバーをドリンクとして表現し、スイーツ感覚で楽しめる1杯に仕上げた。
一方、「クッキー＆クリームシェイク」は、クリーミーなミルクシェイクにココアクッキーのザクザクとした食感を加えた。アイスクリームのようななめらかな甘さと、ほろ苦いココアクッキーの風味が重なり、リッチな味わいを楽しめる。
また、同日からは夏季向けドリンク「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」も販売する。ホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせたフルーツティーで、華やかな香りと爽やかな酸味が特徴。暑い時期にぴったりのすっきりとした味わいに仕上げた。
■商品概要 価格はすべて税込
・「チョコミントシェイク」Tallのみ／750円
・「クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／750円
・「もっと！チョコミントシェイク」Tallのみ／790円
ミント感をアップした増量版。より爽快な味わいが特徴。
・「もっと！クッキー＆クリームシェイク」Tallのみ／790円
クッキーを増量し、ザクザク食感をさらに楽しめる仕様。
・「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」
Tall／585円、Grande／645円
ホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせたフルーツティー。