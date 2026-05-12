Jリーグは5月12日、6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」のファン・サポーター投票最終結果を発表した。総得票数は12,745,319票に達し、全60クラブから94名の選手が選出された。

J1の最多得票は、昨季の最優秀選手賞に輝いた鹿島アントラーズのGK早川友基が21万7016票で獲得。J2・J3ではモンテディオ山形のMF土居聖真が5万195票でトップとなった。監督部門ではJ1が鹿島の鬼木達監督、J2・J3は藤枝MYFCの槙野智章監督が最多得票により選ばれた。

J1のフィールドプレーヤーの最多得票数は、東地区で鹿島のFW鈴木優磨が18万4433票、西地区ではガンバ大阪のDF中谷進之介が8万1165票を集めた。

注目トピックスとして、福島ユナイテッドFCのFW三浦知良が2万6016票で歴代最多タイとなる9回目の選出を果たした。また、浦和レッズのGK西川周作が2006年以来20年ぶりとなる出場を決めたほか、昨季ベストヤングプレーヤー賞のMF佐藤龍之介（FC東京）ら若き才能も名を連ねた。全出場選手は今後、地域リーグラウンドの選出者や推薦選手を加え、5月下旬に決定する予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）