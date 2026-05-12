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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「最強はコレ！USMH優待カタログランキング【総合利回り9％超】」を公開した。動画では、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（USMH）の株主優待で選べる「全農が厳選した全国の特産品」全12品の実勢価格を独自に調査。還元率が最も高い商品をランキング形式で発表し、カタログギフト選びにおけるひとつの「正解」を提示している。



同社の株主優待は、自社店舗で使える割引券か、お米やカレーなどが選べる特産品のいずれかを選択できる。今回は特産品に焦点を当て、「いっぱいありすぎてどれを選べばいいのかわからない」という株主の悩みに応える企画を実施した。全商品の参考価格をオンラインショップなどから割り出し、還元率に基づいた「一番お得なもの」を順位付けしている。



注目すべきは、上位を独占したカレー関連商品だ。第2位の「カレーバラエティセット」は、みやざき地頭鶏や宮崎牛を使用した贅沢な食べ比べセットで、実質2,306円相当の価値があると分析。そして第1位に輝いたのは、実質2,433円相当となる岐阜県産の「飛騨牛カレー」だ。わしっし氏は「圧倒的なお得感に加えて、温めるだけで極上のお肉が味わえる最高の特産品」とその魅力を力説した。一方、第12位のラーメンセットは1,000円相当にとどまり、1位と最下位で「1,400円もの差がありました」という驚きの検証結果が示された。



独自の分析として、わしっし氏は上位商品の傾向を解説。「ご当地ブランド肉という単価の高い素材を使っていることに加え、日持ちするレトルト食品はカタログギフトの目玉として高価格帯に設定されやすい」と指摘した。また、サイダーや米といった「重さのある商品」は送料が大きく乗るため実質的な価格が高くなりやすく、逆に麺類やスイーツは軽いためランキング下位になりやすいという法則も明らかにした。



動画の最後で、わしっし氏は「必ずしもお得さだけで決めなくてOK」と強調している。「我が家はカレーではなく、必須食材であるお米を選択しました」と語り、自身のライフスタイルや好みに合わせて選ぶことの大切さを説いた。お得さを追求するだけでなく、日々の生活の満足度を高めるこの視点は、多くの株主優待投資家にとって実用的なヒントとなるだろう。