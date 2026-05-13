元人事担当者が指摘する面接の盲点「ハロー効果」で落とされるカルチャーフィットの知られざる背景
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しゅんダイアリー就活チャンネル氏が自身のYouTubeチャンネルで「✒️無料 ES添削はプロフから✒️#27卒 #就活 #面接 #28卒 #カルチャーフィット#dena #リクルート #採用」を公開した。動画では、元リクルート人事と元DeNA人事がゲストとして登場し、就職活動の面接で学生が手応えを感じていてもカルチャーフィットを理由に不採用となる背景について、採用側の本音を交えながら語っている。就職活動において、学生からすると面接の合否理由はわかりづらい。本動画では、なぜ能力があっても不採用になるのか、そのメカニズムを解き明かしている。
元リクルート人事は、面接官が第一印象で「うちっぽくないな」と直感し、「ハロー効果が原因で落とされてしまうことがある」と指摘する。企業が求める人材像とは別に、挨拶の仕方や服装といった表面的な要素で不幸にも不採用になるケースがあるという。一方で、面接力がある面接官が対応した場合、学生のエピソードが企業の要件に当てはまっていても、「なぜそれに挑戦しようとしたのか？」という動機を深く掘り下げる。その結果、学生の思考性が企業文化と合致せず、「うちじゃないよね」と判断される可能性に言及した。
さらに議論は、企業が持つ独自のカルチャーへと進む。元DeNA人事は、会社を「何かを達成したいから集まっている組織」と定義し、能力とは別にカルチャーへの適合性を評価していると語る。極端なミスマッチの例として、「この組織はサッカーチームなんだけど『プロレスをやりたいって言っているんだよな』」という状況を挙げ、素材が良くても方向性が異なれば採用には至らない実情を説明した。また、「DeNAを受けているけどリクルートっぽいよね」「サイバーエージェントじゃないよね」と、各企業が求める思考性やキャラクターに明確な違いがあることを語り合った。
動画の終盤、学生からすると納得しがたい不採用通知について、元リクルート人事は「結局その会社が合ってなかった」と断言する。自分を繕って入社してもミスマッチに苦しむだけだとし、「自分らしくちゃんと話せたのに落ちていたとしたらそれで良かった」と力強く語った。最後には「それをやめずにまた違う会社にトライして自分に合う会社を見つけてほしい」と視聴者に温かいエールを送り、就職活動の本質的な意味を提示して動画を締めくくった。
元リクルート人事は、面接官が第一印象で「うちっぽくないな」と直感し、「ハロー効果が原因で落とされてしまうことがある」と指摘する。企業が求める人材像とは別に、挨拶の仕方や服装といった表面的な要素で不幸にも不採用になるケースがあるという。一方で、面接力がある面接官が対応した場合、学生のエピソードが企業の要件に当てはまっていても、「なぜそれに挑戦しようとしたのか？」という動機を深く掘り下げる。その結果、学生の思考性が企業文化と合致せず、「うちじゃないよね」と判断される可能性に言及した。
さらに議論は、企業が持つ独自のカルチャーへと進む。元DeNA人事は、会社を「何かを達成したいから集まっている組織」と定義し、能力とは別にカルチャーへの適合性を評価していると語る。極端なミスマッチの例として、「この組織はサッカーチームなんだけど『プロレスをやりたいって言っているんだよな』」という状況を挙げ、素材が良くても方向性が異なれば採用には至らない実情を説明した。また、「DeNAを受けているけどリクルートっぽいよね」「サイバーエージェントじゃないよね」と、各企業が求める思考性やキャラクターに明確な違いがあることを語り合った。
動画の終盤、学生からすると納得しがたい不採用通知について、元リクルート人事は「結局その会社が合ってなかった」と断言する。自分を繕って入社してもミスマッチに苦しむだけだとし、「自分らしくちゃんと話せたのに落ちていたとしたらそれで良かった」と力強く語った。最後には「それをやめずにまた違う会社にトライして自分に合う会社を見つけてほしい」と視聴者に温かいエールを送り、就職活動の本質的な意味を提示して動画を締めくくった。
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