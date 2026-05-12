強盗犯を制圧するも「殺人未遂」で逆告訴されたナナ、証人欠席で裁判延期…6月判決へ

歌手で女優のナナの自宅に侵入し、刃物で脅迫した30代男性A氏の裁判が、証人の欠席により延期された。

5月12日午前、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院第1刑事部（キム・グクシク部長判事）の審理で開かれた、A氏の強盗傷害容疑に関する第4回公判では、ナナ親子の診断書を作成した関係者への証人尋問が予定されていた。

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しかし、証人が出廷しなかったため、審理は次回へ持ち越しとなった。

これにより裁判所は、19日に証人尋問を行い、6月4日に判決を言い渡す予定だ。

A氏は昨年11月15日、京畿道（キョンギド）・九里（クリ）市にあるナナの自宅に侵入し、刃物でナナと母親を脅迫しながら金品を要求した疑いが持たれている。

当時、ナナは母親とともに揉み合いの末、侵入してきたA氏を自ら取り押さえたことで話題となった。

（写真提供＝OSEN）ナナ

この過程で負傷したA氏は、ナナを殺人未遂容疑などで“逆告訴”する主張まで展開したが、警察はナナの行為を正当防衛と判断し、不起訴処分とした。

現在、ナナ側は、虚偽の内容で自身を告訴したA氏を虚偽告訴の疑いで逆告訴しており、強硬な法的対応を続けている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。