くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーンを5月15日より開催する。

くら寿司とアニメ「呪術廻戦」のコラボは2度目。今回のキャンペーンではキャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。全メニューにキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてくる。

また、くら寿司のコラボキャンペーンではお馴染みの「ビッくらポン!」で当たりが出るともらえる特別な景品や、3,000円以上の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる「プレゼントキャンペーン」も実施される。

キャンペーン開催に先駆け、メディア向けにコラボメニューや景品が先行公開されたので、同期間で開催されるフェアのメニューと合わせて本稿で紹介していきたい。

□くら寿司×アニメ「呪術廻戦」コラボキャンペーンのページ

「ビッくらポン!」で当たるくら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズ

実施期間：5月15日～6月21日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、「呪術廻戦」の登場キャラクターが描かれた、缶バッジ、アクリルスタンド、アクリルステッカーといった景品がもらえる。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になる方はぜひくら寿司へ足を運んでおいしいお寿司に舌鼓を打ち、景品をゲットしていただきたい。

【缶バッジ】

缶バッジは全15種がラインナップ

アニメの印象的なシーンのカットがデザインされている

【アクリルスタンド】

アクリルスタンドは全8種がラインナップ。キャラクターがデフォルメで描かれている

虎杖悠仁

伏黒恵

釘崎野薔薇

五条悟 A

五条悟 B

夏油傑

乙骨憂太

狗巻棘

【アクリルステッカー】

アクリルステッカーは全5種がラインナップ

虎杖悠仁

伏黒恵

釘崎野薔薇

七海建人

五条悟

くら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【第1弾】A4 クリアファイル（全5種）

実施期間：5月15日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

コラボ期間中、くら寿司にて3,000円のお会計ごとにアニメ「呪術廻戦」のキャラクターたちがデザインされた景品がもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は5月15日からの第1弾景品「A4 クリアファイル」が先行でお披露目された。

クリアファイルは虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、七海建人、五条悟の全5種。それぞれのキャラクターが「ビッくらポン!」の景品を持っている描き下ろしイラストが採用されており、本コラボならではの特別なグッズとなっている。

景品の配布は先着30万名限定。無くなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【A4 クリアファイル】

A4 クリアファイルは全5種がラインナップ

裏は共通イラストとなっている

虎杖悠仁

伏黒恵

釘崎野薔薇

七海建人

五条悟

くら寿司×「呪術廻戦」コラボメニュー

販売期間：5月15日～6月21日

※店舗により価格は異なります。

※予定数量に達し次第、販売終了となります。

今回のコラボキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。麺類が好物の虎杖悠仁をイメージした汁なし担々麺、生姜に合うものが好物の伏黒恵と、釘崎野薔薇の名前からイメージした飾り付けが特徴のザクザク生姜焼き、甘いもの好きの五条悟と、落ち着いた雰囲気の七海建人をイメージしたスウィート＆ビターティラミスの3種が用意される。

さらに、全てのコラボメニューにはキャラクターが描かれた5種類のカード付き。カードはランダムでの提供となるので、友人同士で推しキャラのカードを交換し合ったりするのも良さそうだ。ぜひ本コラボ限定のオリジナルメニューと合わせて楽しんでいただきたい。

【コラボメニュー】

「虎杖の麻辣汁なし担々麺」 価格：600円

黒いえび天は虎杖が放つ「黒閃（こくせん）」をイメージ。備長炭パウダーを配合し、糸唐辛子でダイナミックに表現しているとのこと

具材とタレをよく混ぜて食べよう。タレは黒練りゴマをベースに、四川豆板醤・甜面醤・ヤンニョンジャンを配合。花椒油・ネギ油が使用されており、パンチのある濃厚な味わいと食欲そそるピリ辛感を楽しめる

「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」 価格：380円。食感のアクセントとして相性の良いフライドオニオンをトッピング。ザクザク食感が楽しい一皿となっている

「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」 価格：530円

上層は白のマスカルポーネムースとバニラアイスで五条悟のカラーをイメージし、下層は七海建人の落ち着いた雰囲気をコーヒースポンジとコーヒークリームで表現している

付属のカードはブラインドパッケージでランダム提供される

五条悟をゲット！

裏はコラボのオリジナルロゴが印字されておりかっこいい

カードは全5種が用意される

ギネス世界記録達成フェア

開催期間：5月15日～

くら寿司ではアニメ「呪術廻戦」コラボキャンペーン期間中、様々なフェアが登場。今回は、くら寿司が回転レーンで商品を流している店舗数が世界No.1であるとしてギネス世界記録に認定されたことを記念した「ギネス世界記録達成フェア」が5月15日より開催される。

期間中は「生サーモン（一貫）」が全店で特別価格の110円で提供されるほか、「国産天然本まぐろねぎまぐろ」や「本ずわいがに二種盛り」などが登場する。

「呪術廻戦」のコラボに加え、豪華な海の幸をお得に楽しめるこの機会にぜひくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【フェア商品（一部）】

「生サーモン（一貫）」 価格：110円 販売期間：5月15日～5月24日

「国産天然本まぐろねぎまぐろ」 価格：280円 販売期間：5月15日～6月7日

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会