TWS・シンユ、日本アニメの人気キャラに変身！タキシード姿に“心盗まれた”ファン続出「実写版？」

ボーイズグループTWSのシンユが、アニメから飛び出したかのようなビジュアルでファンの心を盗んだ。

シンユは最近、TWSの公式インスタグラムを更新し、「怪盗ユ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身「心盗まれた…」

公開された写真には、『名探偵コナン』のキャラクター「怪盗キッド」に扮したシンユの姿が収められている。白のタキシードに身を包み、赤いバラを口にくわえた華やかなビジュアルを披露し、「実写版」さながらの神々しさを放っている。

投稿を見たファンからは「心盗まれた…」「似合いすぎる」「実写版？」「めっちゃイケメン」などのコメントが相次いでいる。

（写真＝TWS公式Instagram）シンユ

なお、シンユが所属するTWSは、4月27日に5thミニアルバム『NO TRAGEDY』をリリースし、現在精力的な活動を展開している。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。