2児の母・石川梨華、朝から作り置き 同じ食材で切り方変えた2品に「それぞれ違う食感が楽しめそう」「参考にしたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置き料理を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「それぞれ違う食感が楽しめそう」同じ食材で切り方変えた2品の作り置き
石川は「おはようございます！朝からきゅうりを使って 2品作り置き」と記し、手料理の写真を投稿。1品目は、千切りのきゅうりとカニカマを混ぜ合わせ白ごまを丁寧に散らした、きゅうりのシャキシャキとした歯ごたえが感じられるようなサラダを披露している。2品目は、輪切りのきゅうりとタコ、わかめを合わせた酢の物で「冷蔵庫に入れる時に しらすと目があったから 追加しました！」としらすも加えた彩り豊かな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「それぞれ違う食感が楽しめそう」「どっちも美味しそう」「忙しいのに尊敬する」「参考にしたい」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「それぞれ違う食感が楽しめそう」同じ食材で切り方変えた2品の作り置き
◆石川梨華、作り置き料理2品披露
石川は「おはようございます！朝からきゅうりを使って 2品作り置き」と記し、手料理の写真を投稿。1品目は、千切りのきゅうりとカニカマを混ぜ合わせ白ごまを丁寧に散らした、きゅうりのシャキシャキとした歯ごたえが感じられるようなサラダを披露している。2品目は、輪切りのきゅうりとタコ、わかめを合わせた酢の物で「冷蔵庫に入れる時に しらすと目があったから 追加しました！」としらすも加えた彩り豊かな仕上がりとなっている。
◆石川梨華の投稿に「それぞれ違う食感が楽しめそう」の声
この投稿に、ファンからは「それぞれ違う食感が楽しめそう」「どっちも美味しそう」「忙しいのに尊敬する」「参考にしたい」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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