11日は糸魚川から季節の花の映像が届いています。



透き通った白に…鮮やかなピンクの花の数々。糸魚川市にある「月華山かねこつつじ園」のツツジが、見頃を迎えています。こちらは90年近く前から親子三代に渡って管理されてきた個人庭園で、この時期の名所になっています。花の数は、なんと3500株！庭を管理している金子さんによると、今年は4月下旬から徐々に咲き始め、先週末に見頃となったそうです。



11日は地元、糸魚川小学校の2年生が見学に訪れ、特別に花を摘み取っていました。



■児童

「(Q.何色が綺麗？)しろ！」

「(花を)ママにあげる。」



ツツジの見ごろは、今週いっぱいまで続くということです。