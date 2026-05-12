LE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤¬¹õÈ±¥·¥çー¥È»Ñ¤Ç°õ¾Ý·ãÊÑ¡ª¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ÀÈëÅª¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤¿LE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤Î¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ø¥¢①②¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¶âÈ±¥í¥ó¥°¡ªLE SSERAFIM¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë①～④
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤¬¡¢5·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¡ÆPUREFLOW¡Ç pt.1¡×¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£KAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¤¬¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤¬¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ÇÊªÍ«¤²¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤à
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÖBIRCH SCAR¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Ï¥ï¥ó¥ì¥ó¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬Â¿¤¤¥«¥º¥Ï¤¬¡¢Á°È±¤¢¤ê¤Î¼ª¤ò½Ð¤·¤¿¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ç·àÅª¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï²Ö¤ä¿¢Êª¤¬ºé¤¯Ãæ¤ÇÊªÍ«¤²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤ÏÂçÃÏ¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¡£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯Ä´¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÆ¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¾¯Ç¯´¶¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¹õÈ±¥·¥çー¥È¸«¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ÀÈëÅª¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£KIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¹ø¤Þ¤Ç¤¢¤ë¶âÈ±¤Î¥¹ー¥Ñー¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¿·Á¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÏÀÖÈ±¡¢SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤Ï¹õÈ±¥·¥çー¥È¤Ë¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¡¢HONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤Ï½ýÀ×¥á¥¤¥¯¤Ë²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£