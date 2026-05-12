「スターフォックス」のぬいぐるみが6月下旬からNintendo TOKYOなどで販売フォックスたちやとわれ遊撃隊のぬいぐるみ全4種
三英貿易は、3Dシューティング「スターフォックス」に登場するキャラクターのぬいぐるみ「スターフォックス ALL STAR COLLECTION」4種を発売する。6月下旬からNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAおよびマイニンテンドーストアで販売される予定で、価格は各3,300円。
今回発売されるのは「スターフォックス」に登場する「フォックス・マクラウド」、「ファルコ・ランバルディ」、「ペッピー・ヘア」、「スリッピー・トード」のぬいぐるみ4種。足を折り曲げて、座らせることもできる。
マイニンテンドーストアでは予約受付も開始している。
□マイニンテンドーストア「スターフォックス ぬいぐるみ特集」のページ
スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP01 フォックス・マクラウド (S) 価格：3,300円
スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP02 ファルコ・ランバルディ (S) 価格：3,300円
スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP03 ペッピー・ヘア (S) 価格：3,300円
スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP04 スリッピー・トード (S) 価格：3,300円
[新商品] Nintendo Switch 2 ソフト『Star Fox（スターフォックス）』出撃はもう間もなく。フォックスたちやとわれ遊撃隊のぬいぐるみ（発売：三英貿易）を #NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA でも6月下旬から販売する予定です。販売開始時に改めてこちらでおしらせします。#マイニンテンドーストア… pic.twitter.com/ha5cXK27C2- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) May 12, 2026
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