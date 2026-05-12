【スターフォックス ALL STAR COLLECTION】 6月下旬 発売予定 価格：3,300円

三英貿易は、3Dシューティング「スターフォックス」に登場するキャラクターのぬいぐるみ「スターフォックス ALL STAR COLLECTION」4種を発売する。6月下旬からNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAおよびマイニンテンドーストアで販売される予定で、価格は各3,300円。

今回発売されるのは「スターフォックス」に登場する「フォックス・マクラウド」、「ファルコ・ランバルディ」、「ペッピー・ヘア」、「スリッピー・トード」のぬいぐるみ4種。足を折り曲げて、座らせることもできる。

マイニンテンドーストアでは予約受付も開始している。

□マイニンテンドーストア「スターフォックス ぬいぐるみ特集」のページ

スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP01 フォックス・マクラウド (S) 価格：3,300円

スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP02 ファルコ・ランバルディ (S) 価格：3,300円

スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP03 ペッピー・ヘア (S) 価格：3,300円

スターフォックス ALL STAR COLLECTION SFP04 スリッピー・トード (S) 価格：3,300円

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