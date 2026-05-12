12日の小泉進次郎防衛大臣の記者会見で、自民党総裁選で高市陣営が小泉氏ら他候補を中傷する動画を投稿したとする週刊文春報道についての質問が出た。

【映像】小泉大臣“バッサリ答弁”の瞬間（実際の様子）

記者が「高市首相は11日の参院決算委員会で、自らの陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画をSNSに投稿したとする週刊文春の報道をめぐり『他の候補に関するネガティブな動画を作成して発信するといったことは一切行っていないと報告を受けている。私は秘書を信じている』と述べられました。中傷動画には小泉大臣についての内容も含まれているとされていますが、把握されている事実関係と、この秘書を信じるという高市首相の発言についての受け止めを聞かせてください」と質問。

これに対し小泉大臣は「まず、週刊誌報道に基づいて防衛大臣の記者会見でお答えする必要はないと思っています」とだけ答えた。

高市早苗総理は11日の参院決算委員会で、「昨年の自由民主党総裁選挙や本年の衆議院選挙において、高市事務所が運営するアカウントでのSNS発信は行いましたが、それ以外のアカウントへの発信は行っておりません。また、他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っておりませんと、このような報告を受けてます」と答弁している。（ABEMA NEWS）