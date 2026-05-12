新シーズン「ラヨーン編」に、継続メンバーとして登場したゆうか。前回から雰囲気を変えたロングヘア姿に、「かわいい！」と女子メンバーから歓声が上がっていた。

【映像】ロングヘアに大人っぽくイメチェンした人気女子（ボブ時代の写真も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日はラヨーン編第１話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮粼宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「ロング？！」「まじ可愛い！」ゆうかのイメチェン姿に盛り上がる！

新シーズンの舞台は、タイのリゾート地・ラヨーン。大きな海を背景に新メンバーらが自己紹介をし合うなか、継続メンバー1人目が登場した。

「ロング!?」「かわいい！」と盛り上がる視線の先には、前回のボブとは一変、ロングヘアにイメチェンしたゆうか。イメチェンでより大人っぽい印象になったゆうかに、男子メンバーも釘付けに。

ゆきなから「どういう人がタイプ？」と聞かれたゆうかは、「連絡がマメな人が超好きです」と回答。そのうえで、みんなはどういうタイプがいいかと話を振ると、こうのすけが「ロング好きです」とゆうかを意識したかのような回答を繰り出し、ゆうかが照れる場面も。「明るくてよく笑う子が好き」というれんには、「じゃあみんな沢山笑っていこう」と場を盛り上げるなど、前回より社交的な様子をのぞかせた。

「継続で来て欲しいって名前あげてくれて…」ゆうかの第一印象

顔合わせを終えたゆうかが第一印象に上げたのは、継続メンバーのりおと、同い年のれん。

れんについては、「登場して目が合って、いいかもしれない！って思って」と第一印象の良さに言及し、「全体的に目を見てくれて、話を聞いてくれてるんだって思うからいいなって思います」と語る。

さらにりおについては、前回りおが出演していた「クライストチャーチ編」で「私のことを継続で来て欲しいって名前挙げてくれてて、話してみたい」「自分が出会いのときに、話聞いてくれる人がいいって言ったじゃないですか。そのときに隣で小声で『聞こ』って言ってて…」と嬉しさを滲ませた。

その後、ビーチサイドレストランでのランチでは、りおがゆうかを隣の席に誘った。第一印象で気になった人の人数を尋ねたりおに、ゆうかが「2人」と答えると、りおは「俺1人。ゆうかちゃん1人」と目を逸らして照れを隠しながらも即答した。

前回の旅の冒頭で、継続メンバーとして来て欲しい人としてゆうかの名前を挙げていたりお。ゆうかがそのことに言及すると、りおは「それで来てくれたの？」と頬を緩める。また、「ゆうかも（第一印象で気になる人が）りおくん」と明かすと、りおはガッツポーズを見せ、「ゆうかちゃんって好きなタイプノリいい人でしょ？」と質問。ゆうかが「話弾む人が好き。結構（りおは、ノリが）いいやんな」と頷くと、りおは「俺めっちゃ弾むよ」と猛アピールし、2人でグータッチを交わすシーンも。

同じ旅に来て欲しかったゆうかに、序盤からアプローチを重ねるりお。継続メンバー同士の恋模様に注目が集まる。

