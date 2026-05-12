岡山県高校総体2026

　【岡山県高校総体2026】9日と10日、バスケットボール男子の地区予選会が行われ、県総体出場校が決まった。

■備前地区予選会
＜Aブロック＞
　岡山一宮 53-33 明誠学院
　玉野商工 68-43 興陽
　岡山一宮 63-61 玉野商工

＜Bブロック＞
　東岡山工 65-32 岡山白陵
　岡山朝日 62-9 和気閑谷
　東岡山工 77-54 岡山朝日

＜Cブロック＞
　岡山芳泉 119-33 備前緑陽
　玉野　　   49-23 岡山
　岡山芳泉 101-46 玉野

＜Dブロック＞
　玉野光南 125-18 岡山御津
　西大寺　　55-49 岡山南
　玉野光南　86-59 西大寺

＜Eブロック＞
　山陽学園   57-40 高松農
　岡山操山 126-43 山陽学園

＜Fブロック＞
　瀬戸 78-18 邑久
　就実 93-58 瀬戸

＜男子敗者戦＞
　岡山朝日 92-55 玉野
　玉野商工 65-58 西大寺

■備中地区予選会
　倉敷商 　43-32 総社南
　金光学園 89-44 倉敷商
　倉敷青陵 101-28 矢掛
　倉敷　　　66-63 新見
　倉敷青陵 119-39 倉敷
　倉敷工 151-20 鴨方
　玉島　　75-46 倉敷鷲羽
　倉敷工   89-59 玉島
　岡山龍谷 83-31 倉敷天城
　総社 　　68-46 笠岡
　岡山龍谷 73-66 総社
　水島工 74-64 倉敷南
　古城池 75-56 玉島商
　水島工 81-76 古城池
　笠岡商 71-37 合同①
　高梁　 68-43 高梁城南
　笠岡商 72-70 高梁
＊合同①はおかやま山陽・井原

■美作地区予選会
　津山  　154-10 林野
　津山工 　52-49 津山商
　勝山 　　88-81 津山東
　津山高専 51-49 岡山県美作
　津山     105-34 津山工
　勝山       86-84 津山高専
　津山     161-48 勝山

【県総体出場決定チーム】
岡山一宮・東岡山工・岡山芳泉・玉野光南・岡山操山・就実・岡山朝日・玉野商工
金光学園・倉敷青陵・倉敷工・岡山龍谷・水島工・笠岡商
津山・勝山