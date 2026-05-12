【岡山県高校総体】バスケットボール男子 地区予選会 9日・10日の結果
岡山県高校総体2026
【岡山県高校総体2026】9日と10日、バスケットボール男子の地区予選会が行われ、県総体出場校が決まった。
■備前地区予選会
＜Aブロック＞
岡山一宮 53-33 明誠学院
玉野商工 68-43 興陽
岡山一宮 63-61 玉野商工
＜Bブロック＞
東岡山工 65-32 岡山白陵
岡山朝日 62-9 和気閑谷
東岡山工 77-54 岡山朝日
＜Cブロック＞
岡山芳泉 119-33 備前緑陽
玉野 49-23 岡山
岡山芳泉 101-46 玉野
＜Dブロック＞
玉野光南 125-18 岡山御津
西大寺 55-49 岡山南
玉野光南 86-59 西大寺
＜Eブロック＞
山陽学園 57-40 高松農
岡山操山 126-43 山陽学園
＜Fブロック＞
瀬戸 78-18 邑久
就実 93-58 瀬戸
＜男子敗者戦＞
岡山朝日 92-55 玉野
玉野商工 65-58 西大寺
■備中地区予選会
倉敷商 43-32 総社南
金光学園 89-44 倉敷商
倉敷青陵 101-28 矢掛
倉敷 66-63 新見
倉敷青陵 119-39 倉敷
倉敷工 151-20 鴨方
玉島 75-46 倉敷鷲羽
倉敷工 89-59 玉島
岡山龍谷 83-31 倉敷天城
総社 68-46 笠岡
岡山龍谷 73-66 総社
水島工 74-64 倉敷南
古城池 75-56 玉島商
水島工 81-76 古城池
笠岡商 71-37 合同①
高梁 68-43 高梁城南
笠岡商 72-70 高梁
＊合同①はおかやま山陽・井原
■美作地区予選会
津山 154-10 林野
津山工 52-49 津山商
勝山 88-81 津山東
津山高専 51-49 岡山県美作
津山 105-34 津山工
勝山 86-84 津山高専
津山 161-48 勝山
【県総体出場決定チーム】
岡山一宮・東岡山工・岡山芳泉・玉野光南・岡山操山・就実・岡山朝日・玉野商工
金光学園・倉敷青陵・倉敷工・岡山龍谷・水島工・笠岡商
津山・勝山