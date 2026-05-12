[5.11 プレミアリーグ第36節](Tottenham Hotspur Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 11 マティス・テル

MF 22 コナー・ギャラガー

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 9 リシャルリソン

控え

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 24 ジェド・スペンス

DF 38 Souza

MF 8 イブ・ビスマ

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 15 ジャカ・ビヨル

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 18 アントン・シュタハ

MF 22 田中碧

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

DF 47 R. Chadwick

DF 65 J. Lienou

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります