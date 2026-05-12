トッテナムvsリーズ スタメン発表
[5.11 プレミアリーグ第36節](Tottenham Hotspur Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 11 マティス・テル
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 38 Souza
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
DF 47 R. Chadwick
DF 65 J. Lienou
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 11 マティス・テル
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 38 Souza
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
DF 47 R. Chadwick
DF 65 J. Lienou
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります