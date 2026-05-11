北中米Ｗ杯のメンバー発表前に戦列復帰。長友佑都が発信した覚悟の“12文字”。自身５度目の大舞台出場なるか
FC東京に所属する日本代表の長友佑都は、３月14日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第６節の水戸ホーリーホック戦で負傷。右ハムストリングの肉離れと診断された。
以降は約２か月、戦列から離れていたが、５月15日の北中米Ｗ杯のメンバー発表を間近に控え、ピッチに戻ってきた。
６日の15節・ジェフユナイテッド千葉戦でベンチ入りして途中出場。そして10日の16節・東京ヴェルディ戦で先発出場。しっかりとコンディションを整えてきた。
そして11日に自身のＸを更新。39歳の鉄人は、「人事を尽くして天命を待つ」と記した。
自身５度目のＷ杯出場は叶うか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】乃木坂46や日向坂46の人気メンバーらＪのスタジアムに華添えるゲストを特集
以降は約２か月、戦列から離れていたが、５月15日の北中米Ｗ杯のメンバー発表を間近に控え、ピッチに戻ってきた。
６日の15節・ジェフユナイテッド千葉戦でベンチ入りして途中出場。そして10日の16節・東京ヴェルディ戦で先発出場。しっかりとコンディションを整えてきた。
そして11日に自身のＸを更新。39歳の鉄人は、「人事を尽くして天命を待つ」と記した。
自身５度目のＷ杯出場は叶うか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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