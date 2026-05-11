北中米Ｗ杯のメンバー発表前に戦列復帰。長友佑都が発信した覚悟の“12文字”。自身５度目の大舞台出場なるか

北中米Ｗ杯のメンバー発表前に戦列復帰。長友佑都が発信した覚悟の“12文字”。自身５度目の大舞台出場なるか