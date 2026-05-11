11日は各地で晴れて、カラっとした暑さになりました。

日中は、きのうより更に気温が上がりました。11日の最高気温は、新潟・秋葉区で26・8℃、三条市で26・3℃を観測するなど、所々で25℃以上の夏日になりました。



12日の県内は、不安定な空模様になりそうです。

12日午前9時の予想天気図を。12日は高気圧の淵を回って、南から暖かく湿った空気が流れこむでしょう。さらに、上空には寒気が流れこむため、県内は大気の状態が不安定になり、急に雨雲の湧く所がありそうです。



12日の天気の移り変わりを見ると朝6時は広くオレンジの表示で、晴れる所が多いでしょう。

午前中は晴れますが、午後は雲が増えて、山沿いを中心に雨の降る所があるでしょう。そして、夜は平地でも雨雲のかかる所がありそうです。

また、12日の午後は、グレーの曇りの表示の所でも急な雨や雷雨の所があるため、空模様の変化にご注意下さい。