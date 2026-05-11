○ＫＧ情報 <2408> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.05％にあたる15万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から11月30日まで。



○キッセイ <4547> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.14％にあたる130万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から12月31日まで。今回取得した自社株は全て消却する予定。



○第一三共 <4568> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.73％にあたる3145万7200株の自社株を消却する。消却予定日は6月10日。



○ＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.17％にあたる5730万0022株を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は5月21日から6月17日まで。買い付け価格は未定。



○ニチアス <5393> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.22％にあたる230万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から9月30日まで。今回取得した自社株は全て消却する予定。



○りたりこ <7366> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.9％にあたる100万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から9月30日まで。



○ヤギ <7460> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.28％にあたる80万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から27年3月31日まで。また、発行済み株式数の9.19％にあたる84万株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



○オリックス <8591> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の9.1％にあたる1億株(金額で2500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から27年3月31日まで。



○京急 <9006> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の9.29％にあたる2500万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から27年3月31日まで。



［2026年5月11日］



株探ニュース