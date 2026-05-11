2026年5月6日、ゲームコミュニティ「VAULTROOM」が主催するPUBGのイベント『VCC PUBG』が開催された。ストリーマーや人気VTuberたちが大きな活躍を見せ、ファンたちの間で話題を呼んでいる。

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前回から約4年ぶりとなる今回の大会も、実況・配信界隈の豪華なメンバーが多数登場。SHAKAやボドカなどのストリーマーたちに加え、にじさんじの葛葉や樋口楓、ホロライブの常闇トワといったVTuberが参加していた。さらに、RasやSelly、Mondoなどの競技経験者たちも本イベントに参戦し、その実力の高さでイベントを大いに盛り上げている。なお、チームはそれぞれ4人で構成。全部で4試合とおかわりの1試合が行われ、優勝者たちには約14万円の高級チェアがプレゼントされる。

PUBGは現在の“バトルロイヤルブーム”を世界的に広げた代表作の一つ。プレイヤーは無人島に降下し、現地で武器や装備を集めながら最後の1チームになるまで戦う。撃ち合いだけでなく索敵や移動判断、物資管理、ポジション取りといった戦術要素が非常に重要なゲームだ。

予想外の展開が発生しやすいバトルロワイヤルゲームだが、今回の大会でもさまざまな見せ場やドラマが生まれている。例えば、2試合目で優勝したチーム9は、経験者のローレン・イロアスを筆頭に如月れん、Selly、紫宮るなが奮闘。初戦では降下後の車両争奪戦に負けたり安全地帯の縮小に間に合わず全滅したりとハプニングが連続したが、ローレンが移動や射線管理などの指示を出しながらSellyが持ち前の火力を発揮して、2試合目で優勝（ドン勝）を達成した。

また、SHAKA、葛葉、Sasatikk、赤見かるびのチーム1も、トラブルに見舞われながら4試合目で念願の優勝を果たしている。4試合目ではSasatikkがチームメンバーのかるびを車で轢き、誤ってダウン。その後、蘇生のためにスモークを投げようとしたところ、ミスでグレネードを投げてしまい、Sasatikkのキルでかるびが離脱してしまう。3人でゲームを進行するという不利な状況に陥ったが、SHAKAを中心として位置取りや敵の情報共有などを見事にこなし、最後まで勝ち残っている。「VCR GTA2」で爆発的な人気を博したギャングチーム「お肉の組」のメンバーということもあり、結果よりも“再会”自体をよろこぶファンも多いなかで、ご褒美のようなドン勝だった。

こうしたハプニングやスーパープレイが数多く生まれ、大きな盛り上がりを見せた『VCC PUBG』。視聴者からは「PUPGってやっぱ面白い」「PUBGは雑談もあっていいよね。見どころたくさん。」といった反応が寄せられている。2017年にPC版がリリースされてから約9年が経過しているPUBGだが、まだまだその面白さは衰えていない。PUBGの今後の盛り上がりはもちろんのこと「VAULTROOM」が開催する他のイベントについても引き続き注目していこう。

（文＝小林嵩弘）