スシローが「大切なお知らせ」5・12＆13に一斉休業 「素晴らしい取り組み」と話題に
回転寿司のスシローは、5月12日・13日を一斉休業とする。11日までに公式サイトなどで発表した。
【画像】スシロー、一斉休業のお知らせ
公式Xでは「いつもスシローを支えてくださるみなさまへ大切なお知らせ」とし、「大変恐れ入りますが、5/12（火）・13（水）の2日間は、一斉休業とさせていただきます。14（木）に、お待ちしております！！！！！！！」と呼びかけ。また「本日11（月）は通常通り営業しております」と伝えた。
これに対して「一斉休業、素晴らしい取り組みだと思います！従業員の皆さん、ゆっくり休んでください」「従業員の皆様、いつも美味しいお寿司をありがとうございます」「2日と言わず、3日4日でも休んでください。遅めのゴールデンウィークで」など、多数の声が寄せられている。
なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は12日・13日も営業する。
【画像】スシロー、一斉休業のお知らせ
公式Xでは「いつもスシローを支えてくださるみなさまへ大切なお知らせ」とし、「大変恐れ入りますが、5/12（火）・13（水）の2日間は、一斉休業とさせていただきます。14（木）に、お待ちしております！！！！！！！」と呼びかけ。また「本日11（月）は通常通り営業しております」と伝えた。
これに対して「一斉休業、素晴らしい取り組みだと思います！従業員の皆さん、ゆっくり休んでください」「従業員の皆様、いつも美味しいお寿司をありがとうございます」「2日と言わず、3日4日でも休んでください。遅めのゴールデンウィークで」など、多数の声が寄せられている。
なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は12日・13日も営業する。