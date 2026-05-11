スシロー （C）ORICON NewS inc.

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　回転寿司スシローは、5月12日・13日を一斉休業とする。11日までに公式サイトなどで発表した。

【画像】スシロー、一斉休業のお知らせ

　公式Xでは「いつもスシローを支えてくださるみなさまへ大切なお知らせ」とし、「大変恐れ入りますが、5/12（火）・13（水）の2日間は、一斉休業とさせていただきます。14（木）に、お待ちしております！！！！！！！」と呼びかけ。また「本日11（月）は通常通り営業しております」と伝えた。

　これに対して「一斉休業、素晴らしい取り組みだと思います！従業員の皆さん、ゆっくり休んでください」「従業員の皆様、いつも美味しいお寿司をありがとうございます」「2日と言わず、3日4日でも休んでください。遅めのゴールデンウィークで」など、多数の声が寄せられている。

　なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽スシロー」は12日・13日も営業する。