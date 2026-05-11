ワールドレディスサロンパス杯

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われ、2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝し、メジャー初制覇を飾った。優勝賞金3000万円のほか、豪華副賞も手に入れた。

河本は1番パー4で幸先よくバーディーを奪うと、5番パー5ではチップインイーグルを決め、首位に浮上。ギャラリーから喝采が起きた。後半は鈴木愛の猛チャージで首位に並ばれるも、17番でバーディーとして再び単独首位に18番パー4でもバーディーを奪い、メジャー初制覇を決めた。

優勝賞金は3000万円。27歳が手にしたのはビッグマネーだけではない。豪華副賞で、大会スポンサーの久光製薬から商品1年分のほか、茨城県提供の常陸牛10キロ、つくばみらい市提供の同市産コシヒカリ1年分、守谷市提供のミルク工房もりやののむヨーグルト1年分をゲットした。

表彰式の最後の挨拶で、河本は「今日は全身にサロンパスを貼って寝たいと思います」と久光製薬の商品アピールも忘れなかった。



（THE ANSWER編集部）