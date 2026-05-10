アンジェリーナ1/3によるソロプロジェクト・aillyが、6月3日(水)にシングル「B.T.G」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、「B.T.G」(読み：ビート・ザ・ゲーム)と題し、“ゲームに勝つ”を意味する「Beat The Game」の頭文字を取ったエモーショナルなダンスナンバー。5月11日(月)放送の、自身が校長を務めるレギュラーラジオ『SCHOOL OF LOCK!』(TOKYO FM / JFN)では本楽曲の初オンエアが決定している。

また、6月7日(日)には渋谷ヒカリエ 4階イベントスクエアにてフリーライブ＜Hello ailly!! Free Live〜あいりがとう〜＞が開催される。ゲストとして北澤ゆうほの出演も同時に発表され、対バン形式という形になった。

▲北澤ゆうほ (the peggies/Q.I.S.)

なお、本公演は、2026年2月発売の1st EP「ailly」を日頃お世話になっている方へaillyが直接手渡しする企画内で、思いがけないきっかけから実現したもの。同じTOKYO FMのパーソナリティーとして縁のある鈴木おさむへCDを手渡しした際に、受けた一言がきっかけとなり開催に至った。

フリーライブの開催にあたり、鈴木おさむは「僕の一言がきっかけで、アンジーは動いた。そして、このフリーライブが本当に決まった。やるからには、このステージで運命を変えろ。来た全員を興奮させてくれー！期待！」とコメントしている。

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■ailly コメント

言いたいことは全て歌詞に込めました！

人は自分のことを見たいようにしか見ない。

それなら自分が見たい自分で居て欲しい。

そんな願いを込めた一曲です！

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■フリーライブ＜Hello ailly!! Free Live〜あいりがとう〜＞

2026.6.07（日）16:30〜

渋谷ヒカリエデッキ 4F イベントスクエア

出演：ailly / 北澤ゆうほ (the peggies/Q.I.S.)

※観覧無料