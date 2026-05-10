むくえな・むく「今年3回目のてまぱ」手巻き寿司パーティー公開 サーモン・マグロ・いくらなど具材ズラリ「チョイスが天才」「豪華すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/10】2人組YouTuber・むくえなのむくが5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手巻き寿司パーティーの様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「ラインナップが強い」豪華具材ズラリの手巻きパーティーショット
むくは「手巻き寿司に大ハマりで今年3回目のてまぱ」とコメントを添え、テーブルいっぱいに並べられた手巻き寿司の具材の数々を披露。サーモンやマグロ、いくら、卵焼き、きゅうりといった定番ネタに加え、うなぎ、アボカド、ネギトロ、エビ、納豆など、彩り豊かな具材がずらりと並ぶ豪華な手巻き寿司パーティーショットとなっている。
この投稿には「豪華すぎる」「美味しそう」「参加したい」「具材のラインナップが強い」「てまぱの名にふさわしい華やかさ」「具材のチョイスが天才」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美女YouTuber「ラインナップが強い」豪華具材ズラリの手巻きパーティーショット
◆むくえな・むく、テーブルに寿司ネタズラリ
むくは「手巻き寿司に大ハマりで今年3回目のてまぱ」とコメントを添え、テーブルいっぱいに並べられた手巻き寿司の具材の数々を披露。サーモンやマグロ、いくら、卵焼き、きゅうりといった定番ネタに加え、うなぎ、アボカド、ネギトロ、エビ、納豆など、彩り豊かな具材がずらりと並ぶ豪華な手巻き寿司パーティーショットとなっている。
◆むくの投稿に反響
この投稿には「豪華すぎる」「美味しそう」「参加したい」「具材のラインナップが強い」「てまぱの名にふさわしい華やかさ」「具材のチョイスが天才」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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