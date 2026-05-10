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「ベビーチェアーは買わない」専門家が指摘する足がブラブラな椅子の落とし穴。これが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が自身のYouTubeチャンネルで「赤ちゃんの足がつかない椅子の落とし穴【ベビーグッズ】」を公開した。動画では、赤ちゃんの食事に欠かせないと思われがちなベビーチェアー選びに関する意外な盲点と、足底接地の大切さについて語っている。



ベビーチェアーを買う際の注意点を問われたまい先生は、開口一番「買わない」と断言した。体幹が十分に鍛えられ、左右差なく座ることができる子どもであれば使用しても良いとする一方で、無理に椅子に座らせると姿勢が崩れてしまうと指摘。体が斜めに傾いたり、机に寄りかかったりする代償的な動きになり、結果として咀嚼や嚥下の力が弱まってしまうと警鐘を鳴らした。



さらに、どうしても椅子に座らせる際の重要な条件として、ひじが胸より上がらない高さであることと、「足底接地」ができることを挙げた。足の裏がしっかりと着くことで仙骨が立ち、腹圧がかかって頭の位置が安定する。イラストを用いながら、頭蓋骨に固定されている上顎に対し、下顎が自由に動けるようになる仕組みを解説し、足底接地によって咀嚼力が「1.2倍から1.5倍ぐらい」に上がるという研究データも示された。



しかし、足置きのステップが調整できる椅子を購入しても、足の感覚をしっかりと獲得できていない赤ちゃんは、足を引き込んだり遊ばせたりしてしまい、うまく足底接地ができないケースが多いという。まい先生は、体幹が未熟なうちに無理をして椅子に座らせるよりも、まずは床に座って食べる「床食べ」を推奨した。床に座ることで体との接地面が増え、頭の位置が安定しやすくなると説明している。



最後にまい先生は、情報過多で椅子選びに悩む保護者に向けて「悩んじゃうぐらいだったら床食べから始めません？」と提案。「椅子をどれにしようかな？ではなく、この子今どんな姿勢で食べられるかな？をチェックしてください」とアドバイスを送った。2歳から3歳頃になり、しっかりと背筋を伸ばして座れるようになってからベビーチェアーへ移行すればよいと締めくくり、子どもの発達段階に合わせた無理のない環境作りの大切さを訴えた。