◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、５位で出た河本結（リコー）が２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６で回り、通算３オーバーでトップと１打差の２位に浮上した。初のメジャー制覇へ逆転を狙う。難セッティングに強風がからみ、全員がオーバーパーを記録。平均スコア「７９・７４２４」は大会最多ストローク（２００８年メジャー昇格後）の我慢比べとなった。

トレードマークのリボンを大きくたなびかせながら、河本が食らいついた。風が吹き荒れ、グリーンは乾き、球は止まらない。「厳しいハードな一日だった。全英オープンみたいに風が強くて、グリーンが硬くてピン位置も難しかったけど、最後まで集中力を切らさないでプレーできた」。最大瞬間風速は１４・９メートル（午後５時）を記録し。５時間４０分を要した消耗戦を終え、息をついた。

１３番パー３は、第１打がグリーン右手前のディボット跡に入るアンラッキーがありダブルボギー。直後の１４番で、大きなご褒美が来た。グリーン右手前のサブグリーンからチップインバーディー。ガッツポーズが飛び出した。「アンラッキーがあったらラッキーが来るのかなって。すごくうれしかった」と笑顔になった。

強風のなか、脱力を意識した。「風にあおられちゃうので、力がどうしても入ってしまう。ショットで力を抜いたり、マネジメントでも力を抜いて、いい所に運ぶことを心がけた」と振り返った１８ホール。「ミスショットは最後だけ。最後のダボは痛い」と振り返った。この日最難関の１８番でティーショットを左バンカーに入れ、４オン２パットでこの日２つ目のダブルボギーを喫したことを悔しがった。

通算４勝の２７歳が、初のメジャータイトルへ１打差で最終日を迎える。「ワクワクしている。優勝争いのワクワクというよりは、このコースを攻略するワクワク。勝負じゃなくて、ゴルフをすることにワクワクしている感じ。楽しんで一日を終わりきりたい」。そう話す表情には、活力がみなぎっていた。