プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＩＢＦ（国際ボクシング連盟）は日本時間９日までに最新ランキングを発表。バンタム級（５３・５キロ以下）では那須川天心（２７）＝帝拳＝が７位から４位にアップした。那須川はＷＢＡ＆ＷＢＯで２位、ＷＢＣでは１位に返り咲いており、これで主要４団体全てで４位以内となったが、ＩＢＦのバンタム級では１、２位が空位となっており、那須川は実質２位。４団体で王者に次ぐ上位２位までに入ったことになる。

那須川は４月１１日、両国国技館で当時１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３６）＝メキシコ＝と対戦。９回終了ＴＫＯ勝ちを収め、ＷＢＣ世界同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝への挑戦権を獲得した。

３位はケネス・ラバー（２４）＝フィリピン＝。３月に世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝に８回ＴＫＯ勝ちした増田陸（２８）＝帝拳＝は４位から順位を一つ下げて５位となったものの、ＷＢＡ＆ＷＢＯ１位、ＷＢＣ３位と４団体全てでトップ１０入りしている。

井上尚弥（３３）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨しているスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）では、２日の東京ドーム興行で井上尚に挑み、判定負けした中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は３位から４位に後退。中谷はＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯでは井上尚戦の内容が評価されたのか、いずれも１位にとどまっている。

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝は東京ドームでスーパーバンタム級８回戦を戦い、ワン・デカン（２６）＝中国＝に判定勝ち。今回、６位にランクされた。

西田凌佑（２９）＝六島＝は１位をキープ。４月３日の後楽園ホール興行で、元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３４）＝フィリピン＝に判定勝ちした元ＩＢＦ王者・小国以戴（３７）＝角海老宝石＝は１４位から１５位に順位を下げた。

フェザー級（５７・１キロ以下）では東京ドームで阿部麗也（３３）＝ＫＧ大和＝に判定勝ちした下町俊貴（２９）＝グリーンツダ＝が６位から３位にアップ。阿部は８位から１１位。中野幹士（３０）＝帝拳＝は今月６日のダイナミックグローブでレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝に４回ＴＫＯ勝ち。１５位から一気に４位へジャンプアップした。５位は亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝で４位から順位を１つ下げた。