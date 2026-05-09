女優山口智子（61）が8日放送されたTBS系「A−Studio＋」に出演。

番組では冒頭で、山口が23歳だった1988年、NHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で女優デビューし、1996年のフジテレビ系連続ドラマ「ロングバケーション」の大ヒットなどで社会現象を巻き起こし現在、TBS系連続ドラマ、日曜劇場「GIFT」に出演するなど活躍中であることが紹介された。

トークの流れで、山口は女優として「舞台とかは絶対やらない」と明言。MCの笑福亭鶴瓶が「やったらええやんか」と言うと、山口は「“俳優”に属していながら舞台は1回もやったことないし、絶対お断りしてるんです。同じ場所に数日通うってことを考えただけでゾッとする」などと説明した。

そして長年の趣味がフラメンコであることが話題になると、山口は「フラメンコはずっと続けてますよ。踊りまくってますよ。年1回は絶対“修行”に行く。スペイン（に）。踊りまくりに行く」と明かした。

鶴瓶が「あれは着るの？（ドレスの）長いやつ」と聞くと、山口は「私は着ない。だって見せるために習ってないもん。舞台には絶対立ちたくない」と返答。鶴瓶が「フラメンコでも（舞台に）立ちたくない？」とツッコんで聞くと、山口は「“3億円いただいたら踊る”っていろんなところでしゃべってるんですけど」と答え、笑いを誘っていた。