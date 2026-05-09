モデルでタレントの舟山久美子が5日、自身のインスタグラムを更新。海外への家族旅行の様子を伝えた。



【写真】抱っこで大海原も満喫 子連れモルディブで家族のあふれる愛

家族ショットとともに、「子連れモルディブ、移動は大変だけど… それ以上に最高の愛おしい思い出が増えました」と報告した舟山。4月23日には第3子の妊娠を明かし、「正直、驚きと戸惑いもありましたが、 今は新しい家族に会える日を、 家族みんなで心待ちにしています」とつづっている。



舟山は「子連れフライトを乗り切る為に意識していること」も少しでも役に立てばと紹介。寝ている間に移動できるように①フライトは「夜便」を選択、機内食を食べない時のために② 「食べ慣れたもの」を多めに持参 ③エンタメは「新しさ」を、として新しいおもちゃや動画など事前準備の必要性を説明。また、保湿やリラクゼーションアイテムなどママの心を整える④機内でのご自愛アイテムも忘れずに、とポイントを挙げた。



2月には「#子連れハワイ #ハワイ旅行 #4歳男の子 #1歳女の子」のハッシュタグつきで動画をアップしている“巧者”の舟山。続けて「実際『日本にいるより大変！』な瞬間もあるけれど、 子供たちの満面の笑みが見れたり、 細かな成長を間近で感じられると また次の計画を立てちゃう」とママの率直な胸の内も。「次は第三子出産後落ち着いてからかな」と出産、成長後の次回の旅を楽しみにした。



4月29日に35歳の誕生日を迎えた舟山。楽しそうなファミリーの姿に、ファンからは「素敵なご家族写真」「海きれい～」「楽しそう」「幸せ伝わりました」といったコメントのほか、「お腹大きくなってきましたね」の声も寄せられていた。



舟山は1991年生まれ、東京都出身。2008年にモデルデビュー。ファッション雑誌「Popteen」などで人気を集め、19年に一般男性と結婚。21年に第1子男児の出産を、24年に第2子女児を出産したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）