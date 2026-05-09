お笑い芸人の餅田コシヒカリさんが5月8日、自身のインスタグラムを更新。アパレルブランドを立ち上げることを発表しました。



【写真を見る】【 餅田コシヒカリ 】アパレルブランド立ち上げを発表「夢は…あのランウェイ系のイベントに出ることです」



餅田さんは「重大なお知らせ」と題して「餅田コシヒカリ この度、アパレルブランドを立ち上げます！」と投稿。続けて「夢が一つ叶いました…！ 一年以上前からずっと打ち合わせを重ねて 今日やっと発表できます。」と喜びを綴っています。





ブランド名は『Moturé(モチュレ)』で「more true （もっと自分らしく）」という意味が込められていて、「サイズや年齢にとらわれず、好きなお洋服を着て生きる！をモットーにMoturéを作りました。」と、ブランドイメージを紹介しました。





体重100kg女子を自称する餅田さんですが、自身のブランドでは「プラスサイズだけではなく、M.Lサイズも展開する」とのこと。





そして「夢は…あのランウェイ系のイベントに出ることです(言ってしまった)」と、さらなる夢を記しました。





この投稿を見た人たちからは「可愛すぎて待ち遠しい」「プラスサイズ以外も展開あるの嬉しい」「洋服楽しみにしています」「夢を叶えている姿本当にかっこいい」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】