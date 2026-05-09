【ワークマン新商品】高機能＆低価格！ 夏のアクティブシーンを彩る快適Tシャツ＆パンツが登場
日差しが気になる季節、快適に過ごすためにはウェアの機能性が重要です。ワークマンの新作なら、低価格でプロ仕様の機能を手に入れられます。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼レディースドライスクラッチアクティブTシャツ （980円）
吸水速乾とUVカット機能を兼ね備えた万能Tシャツです。小物の収納に便利なサイドポケットや、鍵を安心して入れられるファスナー付きの胸ポケットを搭載。パッカブル仕様で持ち運びにも便利です。
▼レディースエアロストレッチクライミングパンツ（1900円）
伸縮性抜群で動きやすい2026年モデルのパンツです。UVカット機能に加え、花粉やホコリが落ちやすい加工が施されています。登山やキャンプ、自転車、ウォーキングなど、多彩なシーンで活躍します。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
普段使いから本格スポーツまで！ 機能性トップス吸水速乾性に優れたトップスは、汗をかいてもベタつきにくく、洗濯後もすぐに乾くためデイリー使いに最適です。
▼レディースドライスクラッチアクティブTシャツ （980円）
吸水速乾とUVカット機能を兼ね備えた万能Tシャツです。小物の収納に便利なサイドポケットや、鍵を安心して入れられるファスナー付きの胸ポケットを搭載。パッカブル仕様で持ち運びにも便利です。
動きやすさを追求した2026年最新ボトムス「もっと動きたい」をサポートするクライミングパンツは、アクティブな休日だけでなくリラックスタイムにも寄り添います。驚きの伸縮性と、屋外活動に欠かせない保護機能を備えた1着が登場しました。
▼レディースエアロストレッチクライミングパンツ（1900円）
伸縮性抜群で動きやすい2026年モデルのパンツです。UVカット機能に加え、花粉やホコリが落ちやすい加工が施されています。登山やキャンプ、自転車、ウォーキングなど、多彩なシーンで活躍します。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)