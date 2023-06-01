「サーティワン フレーバー総選挙2026」結果発表 過去最多70万5971票集まる トップは7万票近くの得票
サーティワン アイスクリームは9日、「サーティワン フレーバー総選挙2026」の結果を発表した。
【画像】あなたの好きなフレーバーは何位に？ランキング一覧
「総選挙」は2日から30日に実施。第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる70万5971票の投票があった。これまで全世界のサーティワンで開発してきた1400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種の人気フレーバーがエントリーし、人気No.1フレーバー、また期間限定フレーバーの中から上位3位までは2027年復刻販売、そしてNo.1ダブルの組み合わせの座をかけて、約1ヶ月の選挙戦を争った。
総合1位となったのは”ラブポ”こと「ラブポーションサーティワン」。6万9318票を集め、フレーバー総選挙史上最多の得票を獲得した。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの魅惑的な味わいに、ハート型菓子も加えた「恋の媚薬」の名を持つ大人気フレーバーが、3連覇を達成した。
SNSでは「ラブポを推し続けます！」「ラブポしか勝たん」「ダントツでラブポ」「ラブポ狂い」など、このフレーバーにメロメロになった方のコメントも多数あった。たくさんの人を魅了したラブポが2位以下に大きな差をつけて、総選挙では敵なしの存在となった。
期間限定フレーバーランキングでは、コットンキャンディが1位となり、3万1509票を集めた。総合では2位だった。「見た目も味も大好き」「コットンキャンディは大本命」「甘くて飽きない美味しさ」と熱烈なファンから支持され、中間発表時点からの首位を、最後まで守り抜いた。
2位はバーガンディチェリー。3万1163票で、総合3位だった。「出るたびに大量買いする」「昔から大好き」という声も多く、ごろっとしたチェリーの果肉と風味に魅了された多くのファンの支持を集めた。
3位のサーティワンオールスターズは、1万8646票で総合では8位だった。人気フレーバー4種（チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキーアンドクリーム）を詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位ランクイン。「美味しすぎて何回も食べた」「背徳の味」という声援を受け、前回総選挙の期間限定9位から大躍進した。
上位3位は2027年に復刻販売が決まった。
今回初開催となったダブル総選挙には、総計66万2877票が投じられた。気になるランキングには、上位5位すべてにポッピングシャワーがランクインするという結果に。「絶対ひとつはポッピングシャワー！」「ダブルでポッピンは外せない」といった声が多く寄せられ、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるパチパチ食感が楽しい殿堂入りフレーバーが、圧巻の支持を獲得した。
そしてダブルランキングの第1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンの大人気王道コンビがゴールイン。投票者の年代別にみても、10代〜60代以上まで、どの年代においてもこの組み合わせが変わらず1位だった。多くのファンに支持される人気フレーバー同士の組み合わせが、ダブルでもその強さを証明する結果となった。
【画像】あなたの好きなフレーバーは何位に？ランキング一覧
「総選挙」は2日から30日に実施。第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる70万5971票の投票があった。これまで全世界のサーティワンで開発してきた1400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種の人気フレーバーがエントリーし、人気No.1フレーバー、また期間限定フレーバーの中から上位3位までは2027年復刻販売、そしてNo.1ダブルの組み合わせの座をかけて、約1ヶ月の選挙戦を争った。
SNSでは「ラブポを推し続けます！」「ラブポしか勝たん」「ダントツでラブポ」「ラブポ狂い」など、このフレーバーにメロメロになった方のコメントも多数あった。たくさんの人を魅了したラブポが2位以下に大きな差をつけて、総選挙では敵なしの存在となった。
期間限定フレーバーランキングでは、コットンキャンディが1位となり、3万1509票を集めた。総合では2位だった。「見た目も味も大好き」「コットンキャンディは大本命」「甘くて飽きない美味しさ」と熱烈なファンから支持され、中間発表時点からの首位を、最後まで守り抜いた。
2位はバーガンディチェリー。3万1163票で、総合3位だった。「出るたびに大量買いする」「昔から大好き」という声も多く、ごろっとしたチェリーの果肉と風味に魅了された多くのファンの支持を集めた。
3位のサーティワンオールスターズは、1万8646票で総合では8位だった。人気フレーバー4種（チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキーアンドクリーム）を詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位ランクイン。「美味しすぎて何回も食べた」「背徳の味」という声援を受け、前回総選挙の期間限定9位から大躍進した。
上位3位は2027年に復刻販売が決まった。
今回初開催となったダブル総選挙には、総計66万2877票が投じられた。気になるランキングには、上位5位すべてにポッピングシャワーがランクインするという結果に。「絶対ひとつはポッピングシャワー！」「ダブルでポッピンは外せない」といった声が多く寄せられ、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるパチパチ食感が楽しい殿堂入りフレーバーが、圧巻の支持を獲得した。
そしてダブルランキングの第1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンの大人気王道コンビがゴールイン。投票者の年代別にみても、10代〜60代以上まで、どの年代においてもこの組み合わせが変わらず1位だった。多くのファンに支持される人気フレーバー同士の組み合わせが、ダブルでもその強さを証明する結果となった。