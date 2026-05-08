大貫妙子の名曲「4:00 A.M.」をフィリピンの新世代アーティストena moriが再構築

日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第52弾となる最新作「『4:00A.M.』 × ena mori」が公開された。

■『Newtro』が掲げる“過去と現在をつなぐ音楽体験”を体現する一曲

原曲「4:00A.M.」は、大貫妙子が1970年代に発表した楽曲であり、日本のシティポップを語る上で欠かすことのできない名曲のひとつ。

都会の夜を切り取った繊細な情景描写と、静けさのなかに潜む感情の揺らぎは、時代を越えて多くのリスナーを魅了し続けている。

今回、「4:00A.M.」を再構築したのは、マニラ・フィリピン拠点で日本出身のシンガーソングライター ena mori。

ドリームポップやインディーポップを基調としたサウンドと、浮遊感のあるボーカルで注目を集め、アジアを中心にグローバルに支持を広げている。

今回のカバーでは、ena mori自身が、原曲の持つ“夜の空気”と“感情の余白”を尊重しながら、現代のリスニングのなかで自然に響く形へと再構築。

プロデューサー Timとともにアレンジを手掛け、クラシックなシティポップの質感を残しながらも、90年代のトリップホップを想起させるグルーヴが印象的。繊細でドリーミーな音像が、深夜の静けさと内面の感情をより立体的に描き出している。

国や文化を越えた感性の交差によって生まれた本作は、『Newtro』が掲げる“過去と現在をつなぐ音楽体験”を体現する一曲となっている。

なお、MVのイラストはやべさわこが手掛けた。

■【画像】「4:00A.M.」×Newtro キービジュアル

■関連リンク

『Newtro』OFFICIAL YouTube

Newtro OFFICIAL X

https://twitter.com/Newtro_Japan

Newtro OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/newtro_japan/

ena mori OFFICIAL X

https://x.com/enamorimusic

ena mori OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/enamorimusic

ena mori OFFICIAL YouTube