レンジ3分で完成！シロップも無駄にしない「みかん寒天ゼリー」の節約レシピ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「おやつはもう買わない。レンジ3分のみかん寒天ゼリー」を公開しました。動画では、火も包丁も使わず、電子レンジだけで手軽に作れるさっぱりとしたゼリーの作り方を紹介しています。
材料は、大粒のみかん缶と粉寒天、水のみというシンプルな構成です。調理のポイントは、みかん缶のシロップを「立派な調味料」として活用すること。シロップに水を足して300mlにし、粉寒天とともに耐熱容器に入れます。
続いて、電子レンジ（600Wで3分、または500Wで3分40秒）で加熱し、寒天をしっかりと溶かすように混ぜ合わせます。残りのシロップとみかんを加えて冷蔵庫で2時間以上冷やせば完成。動画内では、甘さ控えめな仕上がりのため、「甘党の方は砂糖大さじ1を入れてください」と案内しています。
出来上がったゼリーは固まると白く濁るのが特徴で、「さっぱり美味しい！！」「安くて、簡単で、旨い。こういうのがいい」と、その魅力が伝えられました。身近な材料で手軽に作れるこのデザートは、節約しながら美味しいおやつを楽しみたい時にぴったりです。
【レシピ】
［材料］
・みかん缶（大粒） 425g（1缶）
・水 シロップと合わせて300mlになる量
・粉寒天 4g
・砂糖 大さじ1（※お好みで）
［作り方］
1. みかん缶を開け、スプーンでみかんを押さえながらシロップだけを計量カップに移す。
2. シロップに水を足して、全体で300mlにする。
3. 耐熱容器に粉寒天4gと、(2)の半量を入れ、混ぜ合わせる。（甘くしたい場合はここで砂糖大さじ1を入れる）
4. 電子レンジに入れ、500Wで3分40秒、または600Wで3分加熱する。
5. 加熱後、寒天を溶かすようにしっかりと混ぜ合わせる。
6. 残りのシロップとみかんを全て加え、全体に行き渡るように混ぜる。
7. 粗熱が取れたら、冷蔵庫で2時間以上冷やし固めて完成。
材料は、大粒のみかん缶と粉寒天、水のみというシンプルな構成です。調理のポイントは、みかん缶のシロップを「立派な調味料」として活用すること。シロップに水を足して300mlにし、粉寒天とともに耐熱容器に入れます。
続いて、電子レンジ（600Wで3分、または500Wで3分40秒）で加熱し、寒天をしっかりと溶かすように混ぜ合わせます。残りのシロップとみかんを加えて冷蔵庫で2時間以上冷やせば完成。動画内では、甘さ控えめな仕上がりのため、「甘党の方は砂糖大さじ1を入れてください」と案内しています。
出来上がったゼリーは固まると白く濁るのが特徴で、「さっぱり美味しい！！」「安くて、簡単で、旨い。こういうのがいい」と、その魅力が伝えられました。身近な材料で手軽に作れるこのデザートは、節約しながら美味しいおやつを楽しみたい時にぴったりです。
【レシピ】
［材料］
・みかん缶（大粒） 425g（1缶）
・水 シロップと合わせて300mlになる量
・粉寒天 4g
・砂糖 大さじ1（※お好みで）
［作り方］
1. みかん缶を開け、スプーンでみかんを押さえながらシロップだけを計量カップに移す。
2. シロップに水を足して、全体で300mlにする。
3. 耐熱容器に粉寒天4gと、(2)の半量を入れ、混ぜ合わせる。（甘くしたい場合はここで砂糖大さじ1を入れる）
4. 電子レンジに入れ、500Wで3分40秒、または600Wで3分加熱する。
5. 加熱後、寒天を溶かすようにしっかりと混ぜ合わせる。
6. 残りのシロップとみかんを全て加え、全体に行き渡るように混ぜる。
7. 粗熱が取れたら、冷蔵庫で2時間以上冷やし固めて完成。
YouTubeの動画内容
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