佐久間大介のハーフアップ×シャツインのレトロコーデに反響！「ビジュ良すぎ」「腰細い」「顔ちっさ」音楽番組で共演した“お友達”との2ショット＆“髪色交換”の約束も話題

【写真】佐久間大介＆こっちのけんとの2ショット／ふたりのやりとり／Snow Man『STAR』オフショット／こっちのけんと『STAR』オフショット

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、5月7日放送の『STAR』（フジテレビ系）のオフショットを公開。こっちのけんととの交流が話題を集めている。

■佐久間大介＆こっちのけんと、おそろいポーズの2ショット公開

佐久間が投稿したのは、『STAR』のロゴ前で撮影されたこっちのけんととの2ショット。「#STARスター で、お友達のこっちのけんとくんと会えて嬉しかった！！ けんとくん！また会おうね(^^)」とつづり、仲の良さが伝わる1枚を公開した。

写真では、佐久間はピンクヘアをハーフアップに、ボルドーの開襟シャツをタックイン。ワイドシルエットのベージュパンツにベルトを合わせた、レトロ感のあるスタイルを披露している。

一方のこっちのけんとは、グリーン系の総柄シャツにブラックジャケットを羽織った装い。ふたりは揃って“ガオーポーズ”を見せ、オレンジ×グリーンの華やかな背景ともリンクしたポップな雰囲気を漂わせている。

この投稿に、こっちのけんとは「声かけてくださってテンションぶち上がりました ありがとうございました いつか髪色交換しましょう！！（？）」と反応。

これに対し佐久間は、「髪色交換しましょうやばいwwww #みどりのさくまと #ぴんくのけんと になろうw」と提案し、こっちのけんとも「#みどりのさくま 見たすぎます笑笑」と返信。微笑ましいやりとりでも注目を集めた。

SNSでは「いい写真」「さっくん嬉しそう」「髪色交換おもしろすぎる」「ふたりともポーズかわいい」「お友達なんだ」「推しと推し」「腰細い」「顔ちっさ！」「シャツさっくんビジュ良すぎ」といった声が寄せられている。

■Snow Man『STAR』オフショット

■こっちのけんと『STAR』オフショット

Snow Man

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