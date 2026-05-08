「魔女の宅急便」より

(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N

スタジオジブリの「魔女の宅急便」が、4Kデジタルリマスターとして、IMAXスクリーンで上映される。全国のIMAX劇場にて6月19日から期間限定上映される。

1989年公開の宮粼駿監督作品。今回の4Kデジタルリマスターでは、「映像の細部に至るまで鮮明になり、感情豊かなキキの表情、相棒の黒猫ジジのかわいらしい動きに、美しい町並み、そして高揚感溢れる飛行シーンなどのアクションシーンがより一層際立つ」とのこと。

「特にIMAXでの上映では、大きなスクリーンに映し出される高精細な映像とクリアなサウンドがまるで物語の世界に入り込んだかのような没入感を生み出し、初めてこの作品に触れるかのような新鮮な感動を体験して頂ける」という。

ジブリのサイトでは併せて、発表する今回のIMAX劇場公開用のビジュアルも公開。制作当時に描かれたイメージボードから、旅立ちの満月の夜に街を見下ろすキキの後ろ姿が描かれた神秘的なイラストとなっている。