今日8日(金)の関東は、日中は気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日となる所が多いでしょう。一方で、午後は大気の状態が不安定となり、内陸部を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。沿岸部では南よりの風が強まるでしょう。

午後はにわか雨や雷雨に注意 沿岸部は南よりの風強まる

今日8日(金)の関東地方は、日差しの届く所もありますが、雲が広がりやすいでしょう。特に北部や内陸部を中心に大気の状態が不安定となり、局地的に雨雲が発達しそうです。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。空が急に暗くなる、冷たい風が吹くなど、天気急変のサインにもご注意ください。沿岸部では午後は南寄りの風が強まるでしょう。今日8日(金)午前9時現在、関東の沿岸部には強風注意報が発表されています。強風や高波にご注意ください。

最高気温25℃以上の夏日続出 昼間は汗ばむくらいに

最高気温は、東京都心で26℃、宇都宮や水戸、前橋でも26℃前後の予想です。関東の広い範囲で25℃以上の夏日となり、昼間は半袖でも過ごせるくらいの気温となるでしょう。



ただ、朝晩は昼間ほどの暑さではなく、日が暮れると過ごしやすいでしょう。少しヒンヤリ感じられることもありますので、服装でうまく調節をしてお過ごしください。