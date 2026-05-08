「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

なぜ勉強しているのに成果につながらないのか

――「勉強熱心なのに成果が出ない」という状況は、多くのビジネスパーソンが経験していると思います。その原因はどこにあるのでしょうか？

ビジネスは結果がすべてです。どれだけ努力をしても、どれだけ勉強しても、それが結果につながらなければ意味がありません。

売上を上げるには行動が必要です。その積み重ねによって初めて価値が生まれます。

しかし、その行動につながらない学びは、どれだけ積み重ねても成果には結びつきません。勉強熱心なのに成果が出ない人は、「何を実現したいのか」というアウトプットを起点に考えていないのではないでしょうか。

重要なのは、「何を実現したいのか」という目的を明確にし、そのために必要なものを逆算して整えることです。

不足していれば学べばいいし、他者と組む選択肢もあります。資格を取ることやMBAを取得すること自体が目的になってしまうと、成果にはなかなかつながりません。常にアウトプットから逆算して考えることが重要です。

「アウトプット志向ではない人」が陥る典型パターン

――アウトプットを起点に考えていない人は、どのような行動を取りがちなのでしょうか？

典型的なのは、方向性のない努力です。遅くまで働く、週末も働く、資格を取り続ける、調査を重ねる。しかし、それが具体的な成果につながらないケースも少なくありません。

現在は生成AIの普及によって、無駄な仕事を生み出してしまう傾向がさらに加速するリスクがあります。方向性のないままAIを使うと、無駄な情報、いわゆるスロップを大量に生み出してしまう可能性が高まります。これは社会全体にとっても、大きなリスクになり得ます。

努力そのものではなく、努力の方向性が問われる時代になっています。

――では、アウトプット志向に切り替えるためには何が必要でしょうか？

まずは、「何を実現したいのか」と「そのために何が足りていないのか」を具体的に考えることです。ここで重要なのは、不足を抽象的なままにせず、具体的に分解してアクションプランに落とすことです。

単に「英語力がないから海外で仕事できない」「コミュニケーション能力がないから営業に不向き」というような解像度の低い分析では、何も生み出すことができません。

たとえばコミュニケーション能力と一言で言っても、営業であれば、最初の接点をつくる力、具体的にサービスを伝える力、最終的にクロージングする力など、求められるスキルは場面ごとに異なります。そのため、こうした能力は具体的なスキルに分解して捉える必要があります。

このように自分を一段上から捉え直し、何が足りないのかを明確にする。そして、それを埋めるために何をすべきかを日々考え続け、行動に落とし込む。目的意識を持った行動は、成果につながりやすくなります。

なぜ「正解のない時代」に戦略思考が必要なのか

――こうした考え方は『戦略のデザイン』とどのようにつながりますか？

本書で扱っているのは、まさにこの「アウトプットを起点に考える」視点です。

何か一つの正解があってそれを目指す方法ではなく、正解のない中で最適解を探し続ける考え方を提示しています。自分独自の視点を見出し、そのために何をしなければいけないのかを具体的なステップに落とし込み、試行錯誤を重ねながら前に進めていくプロセスを解説しています。

正解のない時代においては、自分で問いを立て、実行しながら修正し、最適な解を追い求める姿勢こそが重要になります。この本では、戦略の作り方から実行までを10のレッスンに分け、今の時代に合わせた具体的な事例を用いて体系的に整理しています。

――最後に、今日から変わるための、具体的なアドバイスをお願いします。

情報をインプットし、決められた正解をアウトプットするというのは、学生時代で終わりです。

ビジネスパーソンに求められているのは、自分で問題を設定し、それを解いていく力です。与えられた問題を解くだけでは、既存の枠組みの中にとどまってしまい、いつまでも新しいものを生み出すことはできません。

私たち人間の思考をサポートするためのツールはどんどんできていますが、それを使って何を考え、どう行動するかは人間に委ねられています。自分で問いを立てて、それを実行してみて、思った通りの結果が出なければ修正する。

そして、何が足りないのかを客観的に捉え、どう改善するかを考える。このサイクルを回し続けることこそが、学びを成果に変える方法です。

本書『戦略のデザイン』は、そのための問いと指針を提供しています。勉強熱心な人ほど、ぜひ一度「何のために学ぶのか」を問い直すきっかけにしていただければと思います。そして、インプットをアウトプットに変えるための思考プロセスとして活用していただければと思います。

――ありがとうございました。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。